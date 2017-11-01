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ДНР: наблюдатели СЦКК в Донбассе 25 раз подверглись обстрелам ВСУ за три месяца
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    ДНР: наблюдатели СЦКК в Донбассе 25 раз подверглись обстрелам ВСУ за три месяца

    13:46  1 Ноября 2017  /обновлено: 13:47  01 Ноября 2017
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    ДНР: наблюдатели СЦКК в Донбассе 25 раз подверглись обстрелам ВСУ за три месяца

    Донецк, 1 ноября. С начала августа украинские силовики 25 раз наносили артиллерийские удары по наблюдательным пунктам Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом сообщил представитель Донецкой народной республики в СЦКК.

    «Наблюдатели СЦКК – это люди без оружия. Как и наблюдатели ОБСЕ, они фиксируют происходящие нарушения режима прекращения огня с обеих сторон, а также способствуют оперативной и устойчивой стабилизации ситуации на линии соприкосновения, то есть выполняют миротворческую задачу», — цитирует РИА Новости представителя ДНР в СЦКК.

    Он также добавил, что за последние три месяца зафиксировано 25 обстрелов наблюдательных пунктов СЦКК в Донбасс со стороны украинских силовиков. По его словам, подразделения вооруженных сил Украины ведут прицельный артиллерийский огонь по пунктам дислокации наблюдательных групп СЦКК, чтобы препятствовать выполнению их задач.

    Напомним, 27 октября российские офицеры СЦКК попали под обстрел на юге Донбасса. Минометный огонь по наблюдательному пункту СЦКК открыли украинские силовики, передает телеканал «360».

    Автор: Алексей Громов
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