Угроза схода лавин объявлена в Сочи

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Сочи, 1 ноября. В районе горного кластера Сочи до 3 ноября будет сохраняться угроза схода лавин, сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели выступили с предупреждением о том, что в ближайшие три дня в горах Сочи возможен сход лавин. В МЧС отметили, что лавиноопасно будет в районах выше 1500 метров над уровнем моря. Кроме того, там ожидается метель.

В МЧС обратились к жителям и гостям города с просьбой соблюдать меры безопасности.

«До окончания опасного периода не стоит устраивать походы в горы», — цитирует спасателей «Свободная пресса».

В ведомстве напомнили, что в чрезвычайных ситуациях необходимо позвонить по номерам «01» или «101» — это единые номера пожарных и спасателей.