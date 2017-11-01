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Происшествия
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Происшествия
Угроза схода лавин объявлена в Сочи
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    Угроза схода лавин объявлена в Сочи

    13:47  1 Ноября 2017
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    Угроза схода лавин объявлена в Сочи

    Сочи, 1 ноября. В районе горного кластера Сочи до 3 ноября будет сохраняться угроза схода лавин, сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

    Спасатели выступили с предупреждением о том, что в ближайшие три дня в горах Сочи возможен сход лавин. В МЧС отметили, что лавиноопасно будет в районах выше 1500 метров над уровнем моря. Кроме того, там ожидается метель.

    В МЧС обратились к жителям и гостям города с просьбой соблюдать меры безопасности.

    «До окончания опасного периода не стоит устраивать походы в горы», — цитирует спасателей «Свободная пресса».

    Угроза схода лавин объявлена в Сочи

    В ведомстве напомнили, что в чрезвычайных ситуациях необходимо позвонить по номерам «01» или «101» — это единые номера пожарных и спасателей.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #мчс #сочи #лавина #угрозы #горы
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