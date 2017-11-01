Около 1,4 млн кв. м жилья появится в промзонах Москвы в 2018 году

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Москва, 1 ноября. В 2018 году в промзонах Москвы построят 1,4 миллиона квадратных метров жилья, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Соответствующий план, по его словам, был утвержден 17 октября. Левкин отметил, что всего документ включает 56 объектов капитального строительства площадью 3,75 миллионов квадратных метров.

При этом, как сообщил глава департамента, за последние шесть лет на промышленно-коммунальных территориях объем ввода составил 436 объектов, общая площадь которых достигает 10,7 миллионов квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что срок эксплуатации новых домов, построенных в рамках программы реновации в Москве, составит не менее 100 лет.