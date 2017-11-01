Дейр эз-Зор: САА почти в 50 километрах от Абу-Кемаля

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Дейр эз-Зор, 1 ноября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ продвигается к ключевому городу «Исламского государства»1 в провинции Дейр эз-Зор.

Командование Сирийской арабской армии сообщило, что правительственные войска продолжают наступать на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и теснить их к границе с Ираком. Окрестности насосной станции Т-2 полностью зачищены от игиловцев.

Источник отмечает, что до города Абу-Кемаль, который в данный момент является единственным крупным населенным пунктом «Халифата» в провинции Дейр эз-Зор, остается 53 километра. Сирийская армия наступает на боевиков двумя фронтами с юго-западного и западного направления. Исламисты рискую попасть в новый «котел» после потери Абу-Кемаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.