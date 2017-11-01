Полиция Беверли-Хиллз начала расследование против Вайнштейна

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Лос-Анджелес, 1 ноября. Полиция Беверли-Хиллз расследует скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна и режиссера Джеймса Тобэка, которых обвиняют в сексуальных домогательствах.

В департаменте полиции пояснили, что недавно они получили сразу несколько жалоб, связанных с Вайнштейном. В данный момент они изучают все материалы дела. Никакой другой информации не приводится.

Аналогичная ситуация сложилась с режиссером Тобэком, передает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Deadline.

Отметим, что жалобы на известного продюсера проверяют и в полиции Великобритании.

Ранее сообщалось, что голые девушки устроили акцию в поддержку Харви Вайнштейна в Москве.