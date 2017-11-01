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Полиция Беверли-Хиллз начала расследование против Вайнштейна
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    Полиция Беверли-Хиллз начала расследование против Вайнштейна

    13:36  1 Ноября 2017  /обновлено: 13:37  01 Ноября 2017
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    Полиция Беверли-Хиллз начала расследование против Вайнштейна

    Лос-Анджелес, 1 ноября. Полиция Беверли-Хиллз расследует скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна и режиссера Джеймса Тобэка, которых обвиняют в сексуальных домогательствах.

    В департаменте полиции пояснили, что недавно они получили сразу несколько жалоб, связанных с Вайнштейном. В данный момент они изучают все материалы дела. Никакой другой информации не приводится.

    Аналогичная ситуация сложилась с режиссером Тобэком, передает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Deadline.

    Отметим, что жалобы на известного продюсера проверяют и в полиции Великобритании.

    Ранее сообщалось, что голые девушки устроили акцию в поддержку Харви Вайнштейна в Москве.

    Автор: Дима Оленин
    #полиция #вайнштейн
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