Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Саакашвили обвинил СБУ в блокировке своей страницы в Facebook
Украина
Порошенко попросил арабские страны «защитить» права крымских татар в Крыму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко попросил арабские страны «защитить» права крымских татар в Крыму

    18:22  1 Ноября 2017
    46

    Пользователи соцсетей посмеялись над Порошенко в Саудовской Аравии

    Эр-Рияд, 1 ноября. В ходе визита в Саудовскую Аравию президент Украины Петр Порошенко обратился к Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива с просьбой обратить внимание на положение крымскотатарского населения Крыма.

    «Призвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива более активно защищать права крымских татар в оккупированном Россией Крыму», — написал Порошенко на своей странице Twitter.

    Порошенко сопроводил свою запись коротким видеороликом, на котором среди гостей с украинской стороны можно видеть одного из лидеров запрещенного в России «Меджлиса1 крымскотатарского народа» Мустафу Джемилева, который, видимо, и представляет оставшихся в Крыму татар в украинской делегации.

    «Постоянно, когда в Киеве становится, жарко придумывает себе зарубежные визиты», —шутят над Порошенко в комментариях к посту.

    В целом гордые заявления Порошенко о его «новых дипломатических инициативах» в арабских странах не оценили.

    «Пока суды будут отпускать коррупционеров и политических мажоров, лучше Вам в Twitter ничего не писать, — порекомендовали украинскому президенту. — А то выглядит как издевательство».

    «Он чувствует себя прекрасно, хотя никому он не нужен и его только терпят. Самоистязание ему не вредит», — написал иностранный читатель Порошенко на немецком языке.

    При этом причина визита Порошенко в Саудовскую Аравию не вызывает у пользователей соцсетей сомнений.

    «Там Джемилев и Полторак. Может, там их оставит, как залог? Явно же выцыганил денег в долг», — смеются в Сети.

    А арабские читатели соцсетей президента Украины обиделись на название «Персидский залив».

    «Это Арабский залив, а не Персидский залив», — пишет Гази Ахмед из Бахрейна в комментарии к посту Порошенко в Facebook.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        40
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        3202
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        589
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        444