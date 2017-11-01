Порошенко попросил арабские страны «защитить» права крымских татар в Крыму

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Эр-Рияд, 1 ноября. В ходе визита в Саудовскую Аравию президент Украины Петр Порошенко обратился к Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива с просьбой обратить внимание на положение крымскотатарского населения Крыма.

«Призвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива более активно защищать права крымских татар в оккупированном Россией Крыму», — написал Порошенко на своей странице Twitter.

Закликав Раду співробітництва арабських держав Перської затоки більш активно захищати права кримських татар в окупованому РФ Криму pic.twitter.com/g0nBn0fSxQ — Петро Порошенко (@poroshenko) November 1, 2017

Порошенко сопроводил свою запись коротким видеороликом, на котором среди гостей с украинской стороны можно видеть одного из лидеров запрещенного в России «Меджлиса1 крымскотатарского народа» Мустафу Джемилева, который, видимо, и представляет оставшихся в Крыму татар в украинской делегации.

«Постоянно, когда в Киеве становится, жарко придумывает себе зарубежные визиты», —шутят над Порошенко в комментариях к посту.

В целом гордые заявления Порошенко о его «новых дипломатических инициативах» в арабских странах не оценили.

«Пока суды будут отпускать коррупционеров и политических мажоров, лучше Вам в Twitter ничего не писать, — порекомендовали украинскому президенту. — А то выглядит как издевательство».

Пока суды будут отпускать коррупционеров и полит. мажоров, лучше Вам в Твитере ничего не писать.А то выглядит как издевательство — jeremi33-3 (@jeremi33_3) November 1, 2017

«Он чувствует себя прекрасно, хотя никому он не нужен и его только терпят. Самоистязание ему не вредит», — написал иностранный читатель Порошенко на немецком языке.

При этом причина визита Порошенко в Саудовскую Аравию не вызывает у пользователей соцсетей сомнений.

«Там Джемилев и Полторак. Может, там их оставит, как залог? Явно же выцыганил денег в долг», — смеются в Сети.

А арабские читатели соцсетей президента Украины обиделись на название «Персидский залив».

«Это Арабский залив, а не Персидский залив», — пишет Гази Ахмед из Бахрейна в комментарии к посту Порошенко в Facebook.

1 Организация запрещена на территории РФ.