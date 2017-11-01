Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Жителя Кемерова приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство таксиста
Весь мир
Американка случайно зачала ребенка во время беременности
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американка случайно зачала ребенка во время беременности

    13:22  1 Ноября 2017
    130

    Американка случайно зачала ребенка во время беременности

    Нью-Йорк, 1 ноября. В США суррогатная мать забеременела в тот момент, когда вынашивала ребенка для другой женщины. По словам экспертов, суперфетация — это очень редкое явление среди людей.

    Как стало известно, американка Джессика Аллен согласилась выносить ребенка для китайской пары. Однако через шесть недель после успешной процедуры ЭКО, врачи обнаружили в чреве женщины сразу два плода.

    Сначала медики решили, что у женщины близнецы. Однако во время родов выяснилось, что дети вовсе не являются братьями. Один из них оказался родным сыном Джессики, а другой — сыном бесплодной пары из КНР.

    Как отмечают «Дни.ру», американка могла забеременеть в тот момент, когда уже вынашивала ребенка для другой семьи.

    По словам ученых, подобное явление называется суперфетацией. Это оплодотворение яйцеклетки в процессе беременности. Подобный феномен часто встречается у грызунов, кроликов, лошадей, кенгуру, овец.

    Автор: Дима Оленин
    #сша #беременность
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        238
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        1680
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        5104
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        797