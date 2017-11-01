Американка случайно зачала ребенка во время беременности

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Нью-Йорк, 1 ноября. В США суррогатная мать забеременела в тот момент, когда вынашивала ребенка для другой женщины. По словам экспертов, суперфетация — это очень редкое явление среди людей.

Как стало известно, американка Джессика Аллен согласилась выносить ребенка для китайской пары. Однако через шесть недель после успешной процедуры ЭКО, врачи обнаружили в чреве женщины сразу два плода.

Сначала медики решили, что у женщины близнецы. Однако во время родов выяснилось, что дети вовсе не являются братьями. Один из них оказался родным сыном Джессики, а другой — сыном бесплодной пары из КНР.

Как отмечают «Дни.ру», американка могла забеременеть в тот момент, когда уже вынашивала ребенка для другой семьи.

По словам ученых, подобное явление называется суперфетацией. Это оплодотворение яйцеклетки в процессе беременности. Подобный феномен часто встречается у грызунов, кроликов, лошадей, кенгуру, овец.