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Путин прибыл с официальным визитом в Тегеран
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    Путин прибыл с официальным визитом в Тегеран

    13:35  1 Ноября 2017
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    Путин прибыл с официальным визитом в Тегеран

    Тегеран, 1 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с официальным визитом в столицу Ирана. Там глава российского государства примет участие в трехсторонних переговорах на высшем уровне Азербайджан-Иран-Россия.

    Сначала российский лидер встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани, а далее пройдут переговоры делегаций двух государств в расширенном составе. Ближе к вечеру состоится трехсторонняя встреча Путина, Рухани и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Уже в конце дня президент России проведет переговоры с азербайджанским коллегой.

    Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил уверенность, что визит главы российского государства Владимира Путина в Иран ознаменуется новыми важными договоренностями

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #иран
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