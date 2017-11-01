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Папа Римский признался, что иногда засыпает во время молитвы
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    Папа Римский признался, что иногда засыпает во время молитвы

    13:13  1 Ноября 2017
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    Папа Римский признался, что иногда засыпает во время молитвы

    Рим, 1 ноября. Папа Римский Франциск признался, что периодически он засыпает, когда молится.

    Глава Ватикана просыпает в четыре часа утра. Спать понтифик ложится около девяти часов вечера. Стоит отметить, что Папе Римскому Франциску уже 80 лет.

    «Иногда я засыпаю, когда молюсь», — признался глава глава римско-католической церкви в эфире  телеканала TV 2000.

    Он обратил внимание, что такое же происходило и с матерью Терезой.

    Папа Римский признался, что иногда засыпает во время молитвы

    Ранее, в сентябре, группа богословов с консервативными взглядами предъявила тяжелейшее обвинение Папе Римскому Франциску. По их мнению, глава католического Святого престола слишком либерален в вопросе о разводах и повторных браках для католических священников. Они утверждают, что речь понтифика на тему брака стала серьезной угрозой для католического понимания таинства брака и семейной жизни. Богословы назвали ее фактической ересью.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сон #папа римский франциск #молитва
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