ВКС РФ нанесли серию авиаударов по боевикам в провинциях Хама и Идлиб

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Хама, 1 ноября. ВКС РФ поддержали наступление правительственных войск в центральной части Сирии.

Сирийские военные источники сообщили, что российская военная авиация нанесла серию точечных ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в северной части Хамы, а также на юго-востоке провинции Идлиб, которые продолжают сопротивление правительственным войскам.

Отмечается, что в данный момент в этих регионах идут ожесточенные столкновения джихадистов и сирийских армейцев. ВКС РФ оказывает серьезное давление на боевиков, ликвидируя их опорные пункты, огневые точки и линии снабжения. Количество уничтоженных террористов сейчас уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.