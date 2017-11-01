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ВКС РФ нанесли серию авиаударов по боевикам в провинциях Хама и Идлиб
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    ВКС РФ нанесли серию авиаударов по боевикам в провинциях Хама и Идлиб

    13:23  1 Ноября 2017
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    ВКС РФ нанесли серию авиаударов по боевикам в провинциях Хама и Идлиб

    Хама, 1 ноября. ВКС РФ поддержали наступление правительственных войск в центральной части Сирии.

    Сирийские военные источники сообщили, что российская военная авиация нанесла серию точечных ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в северной части Хамы, а также на юго-востоке провинции Идлиб, которые продолжают сопротивление правительственным войскам.

    Отмечается, что в данный момент в этих регионах идут ожесточенные столкновения джихадистов и сирийских армейцев. ВКС РФ оказывает серьезное давление на боевиков, ликвидируя их опорные пункты, огневые точки и линии снабжения. Количество уничтоженных террористов сейчас уточняется.

    ВКС РФ нанесли серию авиаударов по боевикам в провинциях Хама и Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #вкс рф #идлиб #джебхат ан-нусра
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