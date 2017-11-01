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Пожилых родителей обяжут доказывать право на алименты от взрослых детей
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    Пожилых родителей обяжут доказывать право на алименты от взрослых детей

    13:03  1 Ноября 2017
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    Пожилых родителей обяжут доказывать право на алименты от взрослых детей

    Москва, 1 ноября. Престарелых родителей, которые не обеспечивали своих детей, могут обязать к самостоятельному сбору доказательств при подаче иска о взыскании алиментов.

    По словам автора новых поправок Елены Афанасьевой, зачастую один из разведенных родителей начинает требовать с ребенка деньги на содержание. Суд обычно обязует ответчика платить деньги, даже если отец или мать никак не участвовали в его воспитании.

    Согласно Семейному кодексу России, трудоспособные дети обязаны содержать своих родителей, если те не могут зарабатывать на жизнь самостоятельно, сообщает «Парламентская газета».

    Детей могут освободить от уплаты алиментов, только если в прошлом родители уклонялись от выполнения своих обязанностей или были лишены родительских прав.

    «Суды, как правило, из гуманных побуждений встают на сторону старого человека. Но всегда так быть не должно, потому что разные могут быть обстоятельства», — отметила Афанасьева.

    По ее словам, родителей нужно обязать самостоятельно собирать справки и бумаги о том, как они помогали своему ребенку.

    Автор: Дима Оленин
    #родители #алименты
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