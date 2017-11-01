Трое детей погибли при пожаре в Удмуртии
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Москва, 1 ноября. Страшная трагедия произошла в городе Воткинск в Удмуртии: при пожаре в частном жилом доме погибли четыре человека, в том числе трое детей.
«Пожар в одноэтажном деревянном частном доме на улице Красноармейская локализован на площади 200 квадратных метров. Погибли четыре человека, в том числе три ребенка», — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре на Алтае погибла семья с 1,5-годовалым ребенком.