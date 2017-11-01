В Одессе задержали и. о. командира воинской части, не отреагировавшего на ее захват

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Одесса, 1 ноября. Украинская прокуратура задержала и. о. командира воинской части в Одессе, который не предпринял действий при ее захвате. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Он подчеркнул, что такие жесткие санкции будут применяться за халатность и нарушение устава всегда.

Как сообщил Матиос, в результате бездействия подполковника ВСУ, который исполнял обязанности командира в военной части в Одессе, часть территории военного объекта была захвачена. Подполковнику предъявлено обвинение по статье «умышленное невыполнение военным служебным лицом обязанностей в условиях особого периода действий».

Инцидент произошел в воскресенье, 29 октября. Кроме подполковника, за нарушение устава арестован контрактник. Он охранял авиационную технику и не помешал неизвестным, проникшим на территорию воинской части. Часового могут наказать пятью годами лишения свободы.

В настоящее время задержанные доставлены в районный суд Одессы. Капитан воинской части, где они служили, был обнаружен органами в состоянии алкогольного опьянения. От исполнения обязанностей его отстранили, ему могут назначить до 10 дней гауптвахты.

Напомним, в конце прошлой недели неизвестные вынесли часть имущества с территории военной базы А3571 в Одессе. В связи с происшествием военная прокуратура Одесского гарнизона открыла уголовное производство.

Также ранее Анатолий Матиос огласил пугающую статистику небоевых потерь ВСУ. Согласно ей, больше 10 тысяч украинских военных погибли из-за нарушения дисциплины, несоблюдения устава, внутренних конфликтов, а также злоупотребления алкоголем и наркотиками.