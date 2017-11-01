Украина поняла, что Крым не вернуть: в ГД объяснили диверсии на полуострове

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На территории Крыма за сутки повредили два газопровода, сообщает глава компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов. Это может быть целенаправленная диверсия со стороны украинских радикалов и политиков, которые пытаются максимально дестабилизировать обстановку на территории полуострова, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин. Кроме того, депутат связывает новую диверсию с внесением украинской резолюции по Крыму в ООН.

Второй поврежденный газопровод представляет собой трубу среднего давления диаметром 270 мм. Представитель «Крымгазсетей» Тарасов отмечает, что причиной произошедшего могла быть диверсия. В настоящее время специалисты компании изучают место повреждения трубы в районе села Запрудное (что на южном берегу Крыма — прим. ред.).

Сотрудники предприятия также подчеркивают, что накануне на газопроводе под Алуштой снизилось давление. После того инцидента Тарасов не исключил, что его могли подорвать. Из-за произошедшего нарушилось газоснабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное. Его пообещали восстановить сегодня.

«В настоящее время крымские силовики прорабатывают различные версии и мотивы, тем не менее, приоритетной пока остается версия о вмешательстве диверсионных групп. И я думаю всем понятно, кто может стоять за этим — радикальные украинские организации, члены которых не могут смириться с тем, что Крым является субъектом Российской Федерации. Более того, их раздражает, что регион активно набирает обороты в части социальной составляющей, экономической составляющей. И для того, чтобы подорвать уверенность крымчан в дееспособности органов власти и дестабилизировать обстановку, украинские радикалы могли подорвать газопровод», — говорит Швыткин корреспонденту ФАН.

Более того, народный избранник считает, что повреждение газопроводов на территории полуострова подозрительно совпадает с датой внесения Киевом в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленного проекта резолюции по правам человека в Крыму.

«Думаю что все ситуации негативного характера, которые сейчас происходят на полуострове, в той или иной степени взаимосвязаны между собой. Киев пытается максимально осложнить жизнь рядовых жителей полуострова, дестабилизировать обстановку, подорвать государственные устои и т.д. К сожалению, ни украинские чиновники, ни радикалы до сих пор не понимают и не осознают, что жители Крыма — это жители России. Поэтому мне становится смешно от того, что украинская сторона выносит на Совет безопасности ООН такие проекты. Кроме того, хочу напомнить, что такие действия можно расценивать как вмешательство одного из соседних государств во внутренние дела нашей страны», — продолжает российский депутат.

Тем не менее Юрий Швыткин отрицает, что подрыв газоносной трубы в Крыму может быть элементом подготовки украинской стороны к неким крупномасштабным силовым действиям на территории полуострова в будущем.

«Безусловно, украинские силовики наблюдают за действиями наших спецслужб и наших военных, а потому понимают, что силовыми методами Крым вернуть не получится. Вот они и подключают радикальные батальоны и образования к диверсионным действиям на территории полуострова. Эти пакости наносят незначительный ущерб, но все равно их допускать нельзя. Они не могут решить вопрос силой — поэтому пакостят», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, ранее в «Крымэнерго» сообщали о повреждении двух линий электропередачи 110 кВ, которые питают электричеством Алушту и весь южный берег полуострова. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заверил жителей полуострова в том, что ситуация находится под контролем. Он подчеркнул, что электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 72 часов, а газоснабжение — в течение суток.

В среду, 1 ноября Киев внес в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. В Киеве считают, что Российская Федерация якобы обязана отменить запрет организации «Меджлис1 крымскотатарского народа» (запрещенная в РФ организация — прим. ФАН).

1 Организация запрещена на территории РФ.