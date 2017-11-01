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Шойгу: Армия РФ получит до конца года две ракеты-носителя «Протон-М»
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    Шойгу: Армия РФ получит до конца года две ракеты-носителя «Протон-М»

    12:47  1 Ноября 2017  /обновлено: 12:48  01 Ноября 2017
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    Шойгу: Армия РФ получит до конца года две ракеты-носителя «Протон-М»

    Москва, 1 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца года армия РФ получит две тяжелые ракеты-носителя «Протон-М».

    Поставщик - Центр имени Хруничева, который в этом году уже передал в войска две ракеты «Рокот» и два разгонных «Бриз-М». Об этом Шойгу рассказал в ходе совещания в военном ведомстве, передает РИА Новости.

    Министр добавил, что Центр имени М.В.Хруничева занимается разработкой и созданием для нужд Минобороны новейшего космического ракетного комплекса «Ангара».

    Ранее «URA.RU» сообщало, что российские ракеты-носители будут производить без топливных баков с Украины.

    Автор: Юлия Кошкина
    #шойгу #протон-м
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