Шойгу: Армия РФ получит до конца года две ракеты-носителя «Протон-М»

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Москва, 1 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца года армия РФ получит две тяжелые ракеты-носителя «Протон-М».

Поставщик - Центр имени Хруничева, который в этом году уже передал в войска две ракеты «Рокот» и два разгонных «Бриз-М». Об этом Шойгу рассказал в ходе совещания в военном ведомстве, передает РИА Новости.

Министр добавил, что Центр имени М.В.Хруничева занимается разработкой и созданием для нужд Минобороны новейшего космического ракетного комплекса «Ангара».

Ранее «URA.RU» сообщало, что российские ракеты-носители будут производить без топливных баков с Украины.