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Спасение от пробок: «умный» светофор из Японии установлен в Москве
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    Спасение от пробок: «умный» светофор из Японии установлен в Москве

    13:31  1 Ноября 2017
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    Спасение от пробок: «умный» светофор из Японии установлен в Москве

    Для многих жителей Москвы автомобильные пробки стали печальным и постоянным спутником их жизни. Столичные власти планомерно работают над качеством автомобильного сообщения мегаполиса. Очень часто главным виновником пробок является даже не состояние или количество дорог, а неудачная организация движения по ним — и тогда помогает его «умная» регулировка.

    Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на завершении пилотного этапа российско-японского проекта по внедрению системы светофорного регулирования в Северном округе столицы.

    Датчики в шкафу

    Еще год назад по вечерам движение здесь замирало. В долгих пробках на Флотской и Онежской улицах изнывали автомобилисты, мучались пассажиры автобусов.

    Однако с лета этого года жители Головинского района Москвы могли заметить изменения в лучшую сторону. Дело в том, что власти города в кооперации с японской правительственной организацией NEDO и компанией Kyosan установили на перекрестке Флотской и Онежской инновационную систему светофорного регулирования.

    Спасение от пробок: «умный» светофор из Японии установлен в Москве

    С первого взгляда на перекресток кажется, будто здесь ничего не изменилось. Словно в ответ на скепсис представитель Kyosan указывает на небольшой и неприметный стальной шкаф. Именно здесь скрыто сердце системы «умных» светофоров.

    «Этот шкаф — контроллер, он является основным оборудованием, которое управляет светофором, — рассказывает Араи Масато. — Наша система называется «Артемис». Она считывает с помощью датчиков количество проезжающих машин и дает соответствующий сигнал светофору».

    Из Нагасаки — в Москву!

    Внутри стального шкафа — мощная вычислительная система, которая анализирует дорожную ситуацию на перекрестке. Датчики, которые считывают количество машин и затем передают эту информацию контроллеру, расположены во всех четырех направлениях.

    В данном проекте был выбран перекресток Онежской и Флотской, отмечает инженер. Всего же систему «Артемис» планируется установить на пяти перекрестках, расположенных друг за другом в сторону станции МЦК «Коптево».

    Раньше для анализа ситуации требовалось около пяти минут. Сейчас система может делать это всего за пару минут.

    Спасение от пробок: «умный» светофор из Японии установлен в Москве

    «После установки системы количество заторов уменьшилось на 40 %», — хвалится японец.

    По словам инженера, подобную систему планируется запустить осенью в Воронеже, а затем и в других городах России.

    Масато рассказал о том, как с проблемой пробок борется Токио. «Чтобы уменьшить заторы, мы пересматриваем свои маршруты. Мы расширяем дорожное полотно там, где это возможно, или строим новые дороги, — делится секретами японский инженер. — Также мы используем аналогичную систему управления светофорами, однако в Токио она работает централизованно».

    Опыт мировых столиц

    Заместитель руководителя ГКУ ЦОДД Дмитрий Горшков позитивно оценил результаты пилотного проекта.

    «С июля проект успешно запущен и функционирует. Он будет продолжать функционировать в том же виде. Мы ежеквартально будет проводить исследования и предоставлять отчеты о том, как работает оборудование, в японскую корпорацию», — пообещал Горшков.

    Место установки системы «Артемис» представитель ЦОДД объяснил сложностью дорожной ситуации.

    «Это довольно показательный перекресток. Сейчас сюда сходятся потоки с двух мощнейших транспортных магистралей: это новая платная трасса М11 и старое Ленинградское шоссе», — указал Горшков.

    Спасение от пробок: «умный» светофор из Японии установлен в Москве

    По словам представителя Центра организации дорожного движения, именно по этому отрезку много людей объезжают пробки и поэтому утром здесь «забивается» плотный поток в центр. Вечером же автомобилисты пытаются объехать Ленинградское шоссе через Флотскую улицу. Таким образом, несколько потоков с транспортных магистралей стекается в одну улицу.

    Горшков также пообещал развитие концепции «умных» светофоров:

    «Этот проект в Москве не единственный. Мы обращаем внимание на многие существующие светофорные комплексы. Изучаем опыт того, как в ведущих городах мира власти борются с пробками».

    Уже сейчас в Москве установлена одна из самых передовых систем в мире — так называемая «Интеллектуальная транспортная система». «С ее помощью множество светофоров нашего города управляется централизованно из главного здания ЦОДД», — резюмировал Горшков.

    Автор: Герман Парло
    #москва #пробки
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