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Происшествия
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Россия
Бомбардировщики ВКС РФ «уничтожили» колонну «противника» под Волгоградом
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    Бомбардировщики ВКС РФ «уничтожили» колонну «противника» под Волгоградом

    13:01  1 Ноября 2017
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    Бомбардировщики ВКС РФ «уничтожили» колонну «противника» под Волгоградом

    Волгоград, 1 ноября. ВКС РФ Южного военного округа были подняты по тревоге в рамках летно-тактических учений.

    Пресс-служба ЮВО отмечает, что в тренировке приняли участие экипажи бомбардировщиков Су-24М, базирующиеся в Волгоградской области. В ходе учений самолеты вышли на цель с высот в 200-1000 метров на скорости до 1000 километров в час и уничтожили наземные мишени, имитирующие колонну бронированной техники условного противника.

    Также пилоты бомбардировщиков отработали маневры уклонения от атак истребительной авиации. В рамках летно-тактических учений экипажи Су-24М совершили свыше 50 вылетов и провели порядка 300 пусков неуправляемых ракет и бомбометаний. В тренировке задействовали весь летный состав и технический персонал авиаполка.

    Бомбардировщики ВКС РФ «уничтожили» колонну «противника» под Волгоградом

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #су-24м #бомбардировщик #юво
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