Бомбардировщики ВКС РФ «уничтожили» колонну «противника» под Волгоградом

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Волгоград, 1 ноября. ВКС РФ Южного военного округа были подняты по тревоге в рамках летно-тактических учений.

Пресс-служба ЮВО отмечает, что в тренировке приняли участие экипажи бомбардировщиков Су-24М, базирующиеся в Волгоградской области. В ходе учений самолеты вышли на цель с высот в 200-1000 метров на скорости до 1000 километров в час и уничтожили наземные мишени, имитирующие колонну бронированной техники условного противника.

Также пилоты бомбардировщиков отработали маневры уклонения от атак истребительной авиации. В рамках летно-тактических учений экипажи Су-24М совершили свыше 50 вылетов и провели порядка 300 пусков неуправляемых ракет и бомбометаний. В тренировке задействовали весь летный состав и технический персонал авиаполка.