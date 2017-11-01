Рыжеволосая красавица испытала новейшую боевую экипировку «Ратник» на минном поле

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Москва, 1 ноября. В Интернете появились кадры испытаний новейшей российской боевой экипировки «Ратник-2», способной защитить человека даже от близкого разрыва мин и снарядов.

На видео испытаний фигура в темном боевом комбинезоне движется по полю среди разрывов мин и зажигательных боеприпасов. Боевая экипировка позволяет девушке-каскадеру пройти через смертельно опасный полигон, даже не сбив шага.

После того, как испытатель на опубликованном RT видео доходит до конца испытательной полосы, кто-то из участников испытаний вручает ей скромный букет гвоздик. Девушка снимает непробиваемые защитные очки и капюшон, становится видно, что лицо рыжеволосой красавицы покрыто копотью от близких разрывов и пламени.

В настоящее время на вооружение российской армии поступает по 50 тысяч комплектов первого поколения боевой экипировки «Ратник», в которую, кроме защитного вооружения, состоящего из бронежилета, способного выдержать попадание из автомата Калашникова и других защитных приспособлений, входит система «Стрелец», обеспечивающая, связь, целеуказание и передачу информации в командный центр.

Серийное производство защитных комплектов «Ратник» второго поколения должно начаться в 2020–2030 годах.