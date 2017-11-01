Россия не выдаст Черногории подозреваемого в попытке госпереворота — Генпрокуратура РФ

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Москва, 1 ноября. Москва не станет выдавать Анание Никича Черногории, поскольку он признан беженцем на территории Российской Федерации, рассказали журналистам в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

Как говорится в сообщении ведомства, Генпрокуратура рассмотрела запрос о выдаче подозреваемого в причастности к попытке госпереворота уроженца Подгорицы для привлечения к уголовной ответственности, поступивший из министерства юстиции Черногории. Никич признан беженцем на территории Российской Федерации на основании Федерального закона от 19.02.1993 номер 4528–1 «О беженцах».

«С учетом этого генеральной прокуратурой РФ в соответствии с положениями Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957 в удовлетворении запроса черногорской стороны отказано», — отметили в ведомстве, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова просят выделить деньги на адвоката в США российскому программисту Станиславу Лисову, которого в скором времени должны экстрадировать из Испании в Соединенные Штаты.