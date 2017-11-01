Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Жителя Кемерова приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство таксиста
Политика
Россия не выдаст Черногории подозреваемого в попытке госпереворота — Генпрокуратура РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия не выдаст Черногории подозреваемого в попытке госпереворота — Генпрокуратура РФ

    13:11  1 Ноября 2017
    42

    Россия не выдаст Черногории подозреваемого в попытке госпереворота — Генпрокуратура РФ

    Москва, 1 ноября. Москва не станет выдавать Анание Никича Черногории, поскольку он признан беженцем на территории Российской Федерации, рассказали журналистам в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

    Как говорится в сообщении ведомства, Генпрокуратура рассмотрела запрос о выдаче подозреваемого в причастности к попытке госпереворота уроженца Подгорицы для привлечения к уголовной ответственности, поступивший из министерства юстиции Черногории. Никич признан беженцем на территории Российской Федерации на основании Федерального закона от 19.02.1993 номер 4528–1 «О беженцах». 

    «С учетом этого генеральной прокуратурой РФ в соответствии с положениями Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957 в удовлетворении запроса черногорской стороны отказано», — отметили в ведомстве, передает РИА Новости.

    Россия не выдаст Черногории подозреваемого в попытке госпереворота — Генпрокуратура РФ

    Напомним, ранее сообщалось, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова просят выделить деньги на адвоката в США российскому программисту Станиславу Лисову, которого в скором времени должны экстрадировать из Испании в Соединенные Штаты.

    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #черногория
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        238
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        1680
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        5104
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        797