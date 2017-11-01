Подавляющее большинство россиян не готовы голосовать за Собчак на выборах-2018

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Москва, 1 ноября. Большинство россиян не одобрили намерение телеведущей Ксении Собчак баллотироваться в президенты России, показали результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отметили социологи, у Собчак практически абсолютная узнаваемость: ее имя известно 98% совершеннолетних граждан РФ. Однако ее стремление стать президентом разделяют далеко не все.

«Скорее не хотели бы» ее участия в выборах 57% респондентов. 33% участников опроса оказались равнодушны к ее планам. «Скорее хотели бы» увидеть ее фамилию в списке для голосования всего лишь 8%.

«Политических перспектив у недавно объявившей о планах принять участие в президентской гонке Собчак нет – считают 69% граждан, слышавших о ней ранее, обратного мнения придерживаются 6%», — цитирует социологов Ura.Ru.

16% участников соцопроса заявили, что Собчак в политике многого добилась, однако получить на этом поприще большего ей вряд ли удастся.