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Россия
Подавляющее большинство россиян не готовы голосовать за Собчак на выборах-2018
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    Подавляющее большинство россиян не готовы голосовать за Собчак на выборах-2018

    12:46  1 Ноября 2017
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    Подавляющее большинство россиян не готовы голосовать за Собчак на выборах-2018

    Москва, 1 ноября. Большинство россиян не одобрили намерение телеведущей Ксении Собчак баллотироваться в президенты России, показали результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Как отметили социологи, у Собчак практически абсолютная узнаваемость: ее имя известно 98% совершеннолетних граждан РФ. Однако ее стремление стать президентом разделяют далеко не все.

    «Скорее не хотели бы» ее участия в выборах 57% респондентов. 33% участников опроса оказались равнодушны к ее планам. «Скорее хотели бы» увидеть ее фамилию в списке для голосования всего лишь 8%.

    «Политических перспектив у недавно объявившей о планах принять участие в президентской гонке Собчак нет – считают 69% граждан, слышавших о ней ранее, обратного мнения придерживаются 6%», — цитирует социологов Ura.Ru.

    Подавляющее большинство россиян не готовы голосовать за Собчак на выборах-2018

    16% участников соцопроса заявили, что Собчак в политике многого добилась, однако получить на этом поприще большего ей вряд ли удастся.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россияне #президент #вциом #собчак #выборы-2018
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