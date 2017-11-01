Ковитиди прокомментировала резолюцию по Крыму, внесенную в ООН Украиной

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Москва, 1 ноября. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала внесение в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН украинской делегацией обновленного проекта резолюции по правам человека в Крыму.

«Все резолюции по Крыму, вносимые Украиной в различные международные организации, направлены исключительно на возврат территории Крымского полуострова, удовлетворение геополитических амбиций США по базированию баз НАТО в Крыму и создание очага напряжения для России», — рассказала Ковитиди в интервью RT.

Также член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности подчеркнула, что «Крым никогда не вернется на Украину», а внесение резолюции — «повод отвлечь украинцев от политического и экономического кризиса в стране».

Напомним, ранее Украина внесла в ООН обновленную резолюцию по Крыму.