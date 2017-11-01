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Политика
Ковитиди прокомментировала резолюцию по Крыму, внесенную в ООН Украиной
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    Ковитиди прокомментировала резолюцию по Крыму, внесенную в ООН Украиной

    12:52  1 Ноября 2017
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    Ковитиди прокомментировала резолюцию по Крыму, внесенную в ООН Украиной

    Москва, 1 ноября. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала внесение в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН украинской делегацией обновленного проекта резолюции по правам человека в Крыму.

    «Все резолюции по Крыму, вносимые Украиной в различные международные организации, направлены исключительно на возврат территории Крымского полуострова, удовлетворение геополитических амбиций США по базированию баз НАТО в Крыму и создание очага напряжения для России», —  рассказала Ковитиди в интервью RT.

    Также член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности подчеркнула, что «Крым никогда не вернется на Украину», а внесение резолюции — «повод отвлечь украинцев от политического и экономического кризиса в стране».

    Напомним, ранее Украина внесла в ООН обновленную резолюцию по Крыму.

    Автор: Федор Веснин
    #крым #ковитиди #совфед #резолюция
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