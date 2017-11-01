Югорский Хатико не смог бросить мертвого друга на трассе

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Нефтеюганск, 1 ноября. Жители Нефтеюганска рассказали в социальных сетях трогательную историю о собаке, которая осталась на одной из трасс охранять своего мертвого друга.

Отмечается, что животные совсем не выглядят брошенными.

«В районе «Светланы» лежит и дрожит отличный пес, на мертвой собаке. Он в ошейнике, ухоженный, скорее всего, убежал. Может, кто ищет своего или знает, чей он, огромная просьба, сделайте репост!», — написал один из пользователей социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях юзеры предположили, что собаки «дружили». Когда одну из них сбили, другая просто не смогла уйти. Она преданно осталась лежать рядом.

Некоторые посчитали, что пес просто не в курсе, что его товарищ погиб, он все еще надеется на то, что тот придет в себя.

Другие отметили сходство ситуации с известным фильмом «Хатико», где пес ждал умершего от сердечного приступа хозяина, сообщает Ura.Ru.