Собчак рассказала о своей единственной связи с Путиным

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Москва, 1 ноября. Бывшая ведущая скандальной передачи «Дом-2» Ксения Собчак, заявившая о президентских амбициях, рассказала, что ее связывает с главой России Владимиром Путиным. Об этом передает Русская служба «Би-би-си».

Как отметила телеведущая, когда ей было 10 лет, Путин работал вместе с ее отцом Анатолием Собчаком.

«Моя единственная связь с Путиным — это то, что когда я была десятилетней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом», — заявила Собчак.

По словам 35-летней Собчак, у нее нет никаких встреч с главой российского государства.

«За все это время у меня была одна встреча, связанная с кино», — уточнила Собчак.

Напомним, как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Ксения Собчак, которая объявила о намерении баллотировать в президенты России в 2018 году, не согласовывала это решение с Путиным.