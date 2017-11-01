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Общество
Собчак рассказала о своей единственной связи с Путиным
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    Собчак рассказала о своей единственной связи с Путиным

    12:43  1 Ноября 2017
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    Собчак рассказала о своей единственной связи с Путиным

    Москва, 1 ноября. Бывшая ведущая скандальной передачи «Дом-2» Ксения Собчак, заявившая о президентских амбициях, рассказала, что ее связывает с главой России Владимиром Путиным. Об этом передает Русская служба «Би-би-си».

    Как отметила телеведущая, когда ей было 10 лет, Путин работал вместе с ее отцом Анатолием Собчаком. 

    «Моя единственная связь с Путиным — это то, что когда я была десятилетней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом», — заявила Собчак. 

    Собчак рассказала о своей единственной связи с Путиным

    По словам 35-летней Собчак, у нее нет никаких встреч с главой российского государства.

    «За все это время у меня была одна встреча, связанная с кино», — уточнила Собчак.

    Напомним, как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Ксения Собчак, которая объявила о намерении баллотировать в президенты России в 2018 году, не согласовывала это решение с Путиным.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #собчак #выборы-2018
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