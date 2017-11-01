Киевская хунта рвет друг друга за горло. Колонка Владимира Лактюшина

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«Битва пауков в банке» в Киеве перешла в новую стадию. Вчера следователи из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) произвели арест сына министра внутренних дел Арсена Авакова. Александр Аваков провел ночь под арестом по обвинению в хищении 14 млн гривен (более полмиллиона долларов) при закупке рюкзаков для МВД, в причастности к которому подозревают и его отца. Требования об отстранении от должности Авакова-старшего уже озвучил и ряд депутатов Верховной рады.

Реакция всесильного главы МВД оказалась предсказуемой. «Обыски в Харькове (по адресу регистрации Александра Авакова. — Прим. ФАН) срывает Нацполиция и Нацгвардия, которые приехали по вызову о якобы заминированном помещении. К зданию НАБУ в Киеве стягивается Нацгвардия — мой источник говорит, что там уже стоят два микроавтобуса с нацгвардейцами, которые никак не объясняют свое появление здесь», — сообщил вчера вечером в Facebook депутат Сергей Лещенко. Информацию по Киеву подтвердили источники «Украинской правды», по Харькову — издание «Гордон», сообщившее, что к дому Авакова-младшего стянута рота особого назначения МВД «Харьков-1» и около 60 националистов в камуфляже.

Одновременно министр внутренних дел демонстративно снял Нацгвардию с охраны происходящего в центре Киева так называемого «Михомайдана», словно давая собравшимся там бойцам Семенченко и прочим радикалам отмашку на действия против зданий Верховной рады и Администрации президента. Намек тоже более чем выразительный.

Аваков-старший уже ощущает угрозу непосредственно для себя. «Аваков на время расследования должен быть отстранен от должности. Лучше по собственной инициативе», — заявил вчера депутат Верховной рады от «Батькивщины» Игорь Луценко. Того же мнения придерживается и Лещенко: «Министр привлекает полицию и Нацгвардию мешать проведению следственных действий. Угрожает обуздать НАБУ. Его партия шантажирует (правящую, — Прим. ФАН) коалицию… Вопрос — сколько мы это будем еще терпеть?»

Предыдущий раз подобная ситуация разыгралась 28 июля этого года, когда в украинских СМИ появилась информация об обысках, которые СБУ и Генпрокуратура провели у заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна по делу о полученной им огромной взятке в 2 млн гривен. «Соцпартия и СДП (Социал-демократическая партия, — Прим. ФАН) требуют от президента и премьера немедленного отстранения министра Авакова и его заместителя Трояна, — заявил тогда депутат Верховной рады. — По моей информации, Трояна задержали и отпустили после истерики Авакова и его шантажа выходом НФ («Народного фронта», — Прим. ФАН) из коалиции».

В ход тогда пошли и угрозы силой в лице легализованных в частях МВД националистов с опытом АТО — 29 июля глава Нацполиции Сергей Князев демонстративно поднял «в ружье» расквартированный под Киевом полк особого назначения «Миротворец». После этого СБУ и Генпрокуратура сразу же «потеряли» доказательства вины Трояна.

Однако на этот раз противники Авакова в администрации Порошенко подготовились лучше и нанесли удар гораздо ближе к всесильному министру внутренних дел.