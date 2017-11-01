Просьбу Украины к Канаде в России прокомментировали словами Кота Матроскина

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Оттава, 1 ноября. Премьер Украины Владимир Гройсман попросил власти Канады предоставить Киеву высокотехнологичное оборонительное вооружение. Россияне считают, что если Оттава предоставит Украине оружие, то украинская сторона может его выгодно перепродать другим странам.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман считает, что стране необходимо «увеличить свою военную мощь». Об этом он заявил накануне на заседании комитета по вопросам международной торговли парламента Канады.

«Мы очень благодарны Канаде за обучение наших военных, и мы уверены, что будет правильным шагом предоставить нам высокотехнологичное оборонительное оружие», — сказал Гройсман.

Россияне активно комментируют новость о требованиях Украины. Некоторые из них сомневаются в высоком развитии канадского ВПК, поскольку для создания высокотехнологичного оружия необходимы высококлассные специалисты. Перефразировав героя советского мультфильма Кота Матроскина, один из пользователей пишет:

«Чтобы что-то высокотехнологичное подарить, нужно сначала иметь что-то высокотехнологичное. Средства у них есть. У них ума не хватает». «У Канады у самой в технике такой зоопарк, причем половина из него — б\у. Если они чего и дадут — ВСУ устанут от этого зоопарка, а уж с боеприпасами как «весело» будет», — считает Юла.

Пользователь Cyan Palmtree указал на то, что Киев неоднократно использовал антироссийскую риторику, чтобы получить помощь от западных стран.

«Снова «предоставить», не купить, нет — «предоставить». Гройсман, за все придется платить, если не сразу, так после. А что сейчас «сдерживает агрессора»? Киборхи или санкции? Наверное, мы скромные и нерешительные», — отметил он.

Некоторые пользователи считают, что судьба высокотехнологичного вооружения из Канады — это перепродажа на Украине, намекая на черный рынок оружия.

«Хорошо пойдет на рынке? Можно выгодно перепродать высокотехнологичное?» — предположил Владимир Гавриков.

Россияне полагают, что из-за небоевых потерь ВСУ в Донбассе, тщательно скрываемых Киевом, Оттава откажется передавать Украине оружие.