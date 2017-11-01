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Более 350 участков для голосования россиян за рубежом откроют на выборах-2018
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    Более 350 участков для голосования россиян за рубежом откроют на выборах-2018

    12:47  1 Ноября 2017  /обновлено: 12:48  01 Ноября 2017
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    Более 350 участков для голосования россиян за рубежом откроют на выборах-2018

    Москва, 1 ноября. Порядка 360 избирательных участков для голосования россиян откроют за рубежом на выборах президента РФ в 2018 году, заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

    «У нас за рубежом будет около 360 избирательных участков», — констатировал Булаев.

    Более 350 участков для голосования россиян за рубежом откроют на выборах-2018

    Новые выборы президента России запланированы на март 2018 года. Ранее о намерении баллотироваться заявили телеведущая Ксения Собчак, а также журналистка и правозащитница Екатерина Гордон.

    Мнения звезд разделились относительно крымского вопроса. Собчак заявила, что, с международной точки зрения, полуостров принадлежит Украине. В свою очередь Гордон подчеркнула, что, по ее мнению, Крым является территорией Российской Федерации.

    Ранее Гордон также записала видеообращение, в котором ответила сразу на несколько вопросов, которые часто задают ей поклонники.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #цик #голосование #выборы-2018 #участки #за рубежом
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