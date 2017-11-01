Более 350 участков для голосования россиян за рубежом откроют на выборах-2018

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Москва, 1 ноября. Порядка 360 избирательных участков для голосования россиян откроют за рубежом на выборах президента РФ в 2018 году, заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

«У нас за рубежом будет около 360 избирательных участков», — констатировал Булаев.

Новые выборы президента России запланированы на март 2018 года. Ранее о намерении баллотироваться заявили телеведущая Ксения Собчак, а также журналистка и правозащитница Екатерина Гордон.

Мнения звезд разделились относительно крымского вопроса. Собчак заявила, что, с международной точки зрения, полуостров принадлежит Украине. В свою очередь Гордон подчеркнула, что, по ее мнению, Крым является территорией Российской Федерации.

Ранее Гордон также записала видеообращение, в котором ответила сразу на несколько вопросов, которые часто задают ей поклонники.