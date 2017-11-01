ЦИК разрешит россиянам за границей голосовать без открепительных удостоверений на выборах-2018

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Москва, 1 ноября. В ЦИК рассматривается возможность дать россиянам, которые будут во время выборов 2018 года находиться за границей, проголосовать без открепительных удостоверений, воспользовавшись новым механизмом голосования. Об этом сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

В первую очередь это относится к тем гражданам России, которые проживают за рубежом — или оказались за рубежом в день голосования, выехав на отдых или для лечения.

«Этим гражданам можно дать возможность — и порядок это предусматривает — написать заявление об исключении себя из списка избирателей по месту своей постоянной регистрации и включении в список для голосования по месту нахождения», — рассказал замглавы ЦИК.

За рубежом списки голосовавших будут пополняться по мере их появления на избирательных участках, сообщает РИА Новости. Все 360 участков, которые будут открыты для голосования на выборах-2018 за рубежом, будут внесены в банк данных, и россияне смогут заранее определиться, где они будут в день голосования.