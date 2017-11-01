Начало конца: США могут наказать Украину за связи с КНДР

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Конгресс Соединенных Штатов потребовал от директора Национальной разведки США Дэна Коутса и государственного секретаря Рекса Тиллерсона выяснить, где же власти КНДР закупают некоторые запчасти для производства своих баллистических ракет. Соответствующий проект закона был подготовлен и внесен на днях в два комитета Конгресса Соединенных Штатов — по иностранным делам и разведке. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Украинский след

«По мнению экспертов, КНДР в сфере ракетной программы сделала поразительные успехи за последние два года», — говорится в законопроекте.

Кроме того, в документе уточняется, что речь идет об успешном запуске в течение всего девяти месяцев двух ракет: средней дальности «Хвасонг-12», а также межконтинентальной «Хвасонг-14».

Северная Корея могла достигнуть высоких результатов в своей ядерной программе за счет приобретения некоторых элементов из других стран, которые утверждаются в проекте закона.

«Северная Корея сделала эти достижения за счет приобретения высокопроизводительного жидкостного ракетного двигателя от иностранного источника, вероятно, с Украины», — пишут авторы законопроекта.

Согласно документу, который в настоящий момент рассматривается в Конгрессе, жидкое ракетное топливо было основано на советском ракетном двигателе семейства РД-250. Он было модифицирован для работы в качестве усиливающей силы для корейских ракет «Хвасонг-12» и «Хвасонг-14».

Мнение сенатора

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН инициированное в Конгрессе расследование.

«Речь идет не о каком-то осознанном давлении на Украину, а о выборе между Украиной, которая по-своему дорога американцам как антироссийский проект, и собственной безопасностью, связанной с проблемами Корейского полуострова и ядерного оружия КНДР. И вот в этом выборе между «любовью» к антироссийскому проекту и собственной безопасностью американцы всегда будут выбирать второй вариант. Потому что своя рубашка ближе к телу. И если американцы действительно обнаружат и докажут наличие каких-то контактов между Украиной и КНДР в части поставок компонентов, носителей или других систем, которые способствуют ядерной программе Северной Кореи, то они явно не придут в восторг. И тогда вполне возможно, что симпатии к Украине поубавятся. Ситуация может быть следующей: Украина уже выполнила свою задачу для США. Поэтому не факт, что этот проект и дальше будут поддерживать с той же интенсивностью, как сегодня. Не думаю, что в этой ситуации американцы будут смотреть сквозь пальцы на политические перемены на Украине, столкновения различных элит», — рассказал Олег Морозов.

Хозяйство на грани банкротства

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что сегодняшнее государство Украина представляет собой хозяйство на грани банкротства, распродающее активы направо и налево. Судя по всему, стремление к легкой наживе и привело к тому, что Украина нарушила санкции против КНДР и продала ей оружейный уран.

«Если в ситуации полной поддержки режима Порошенко американцами они бы точно закрыли на это глаза, то теперь картина совершенно другая. Один из факторов давления на украинскую повестку — дело против бывшего начальника штаба Трампа Пола Манафорта, который засветился на Украине. Теперь вот северокорейское дело. Судя по утечкам из не самых дружественных к Трампу источников в США, предъявление обвинений в адрес нынешних украинских властей — вопрос решенный», — добавил Игорь Рябов.

К чему это может привести? Эксперт напомнил, что ранее Трамп уже отказал в финансовой поддержке Украины по линии Госдепартамента США.

«Плюс, Трамп четко обозначил свое неприятие северокорейского режима. Сотрудничество с ним для Трампа — это вызывающее преступление. Если учесть, как Порошенко и его администрация отзывались о Трампе в ходе избирательной кампании в США, нынешняя ситуация ничего хорошего Петру Алексеевичу не сулит. Фактически речь идет о крахе любой иностранной поддержки режима Порошенко. С учетом внутренних конфликтов внутри его администрации — это начало конца. Мы видим, что с каждой внешнеполитической неприятностью внутри команды Порошенко начинаются склоки. Тут и «Михомайдан», и задержание сына Авакова, и пикеты у фабрик «Рошена» — ситуация усугубляется с каждым днем. Если Майдан, свергнувший Януковича, обошелся его авторам в 5 млрд долларов, то теперь смена власти в Киеве будет стоить гораздо дешевле», — резюмировал Игорь Рябов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», глава СНБО Украины Александр Турчинов в докладе президенту Петру Порошенко сообщил, что возможность несанкционированного доступа к ракетным технологиям Украины исключена.