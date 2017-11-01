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Украина
Глава МВД Украины просит прекратить фантазировать о его отношениях с Порошенко
Украина
Глава МВД Украины просит прекратить фантазировать о его отношениях с Порошенко
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    Глава МВД Украины просит прекратить фантазировать о его отношениях с Порошенко

    12:20  1 Ноября 2017
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    Глава МВД Украины просит прекратить фантазировать о его отношениях с Порошенко

    Киев, 1 ноября. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал прекратить «передергивания и спекуляции» по поводу его отношений с президентом Украины Петром Порошенко.

    «Комментаторам моих отношений с президентом — перейдите из мира фантазий в реальность – это не кино и не игра. Не нужно передергиваний и спекуляций», — написал Аваков в своем Twitter.

    Украинские СМИ уже давно пишут о конфликте между Аваковым и Порошенко. Сообщалось, что сын министра внутренних дел задержан в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в 2015 году. Одна из версий задержания сына Авакова, которую украинские эксперты озвучили РИА Новости, — это конфликт главы МВД с Порошенко.

    Другой конфликт, по информации СМИ, произошел между президентом и министром из-за акции протеста Михаила Саакашвили у Рады, возвращения которого в страну глава МДВ якобы обещал Порошенко не допустить. Комментируя эту информацию, Аваков заявил, что у него хорошие отношения с президентом.

    Депутаты Рады неоднократно инициировали отставку Авакова, однако безуспешно. Как считают эксперты, отстранение министра может спровоцировать политический кризис на Украине.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #порошенко #аваков
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