Глава МВД Украины просит прекратить фантазировать о его отношениях с Порошенко

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Киев, 1 ноября. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал прекратить «передергивания и спекуляции» по поводу его отношений с президентом Украины Петром Порошенко.

«Комментаторам моих отношений с президентом — перейдите из мира фантазий в реальность – это не кино и не игра. Не нужно передергиваний и спекуляций», — написал Аваков в своем Twitter.

Украинские СМИ уже давно пишут о конфликте между Аваковым и Порошенко. Сообщалось, что сын министра внутренних дел задержан в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в 2015 году. Одна из версий задержания сына Авакова, которую украинские эксперты озвучили РИА Новости, — это конфликт главы МВД с Порошенко.

Другой конфликт, по информации СМИ, произошел между президентом и министром из-за акции протеста Михаила Саакашвили у Рады, возвращения которого в страну глава МДВ якобы обещал Порошенко не допустить. Комментируя эту информацию, Аваков заявил, что у него хорошие отношения с президентом.

Депутаты Рады неоднократно инициировали отставку Авакова, однако безуспешно. Как считают эксперты, отстранение министра может спровоцировать политический кризис на Украине.