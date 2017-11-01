Из известного сериала вырезали упоминание о Кевине Спейси

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Лос-Анджелес, 1 ноября. Из известного американского драмеди сериала «Это мы» убрали упоминание о голливудском актере Кевине Спейси. Напомним, что получившее премию «Эмми» шоу выходит на телеканале NBC.

В частности, речь идет об эпизоде, события которого разворачиваются в 2008 году. По сюжету, один из приятелей главных героев говорит, что получил роль в новом фильме Спейси и приглашает своего друга на вечеринку для актерского состава, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Entertainment Weekly.

Сходство с реальными событиями оказалось совершенно случайным. Сцену сняли за два месяца до того, как разразился скандал с участием оскароносного актера. Однако студия 20th Century Television решила не рисковать рейтингами сериала и убрала упоминание о Спейси из эпизода.

Отметим, что скандал начался с публичного сообщения актера Энтони Рэппа, известного по роли в фильме «Игры разума». По словам актера, когда ему было 14 лет, пьяный Кевин Спейси приставал к нему на вечеринке. В то время Кевину Спейси было 26 лет.