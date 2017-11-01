Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Глава МВД Украины просит прекратить фантазировать о его отношениях с Порошенко
Общество
Из известного сериала вырезали упоминание о Кевине Спейси
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Из известного сериала вырезали упоминание о Кевине Спейси

    12:29  1 Ноября 2017
    52

    Из известного сериала вырезали упоминание о Кевине Спейси

    Лос-Анджелес, 1 ноября. Из известного американского драмеди сериала «Это мы» убрали упоминание о голливудском актере Кевине Спейси. Напомним, что получившее премию «Эмми» шоу выходит на телеканале NBC.

    В частности, речь идет об эпизоде, события которого разворачиваются в 2008 году. По сюжету, один из приятелей главных героев говорит, что получил роль в новом фильме Спейси и приглашает своего друга на вечеринку для актерского состава, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Entertainment Weekly.

    Сходство с реальными событиями оказалось совершенно случайным. Сцену сняли за два месяца до того, как разразился скандал с участием оскароносного актера. Однако студия 20th Century Television решила не рисковать рейтингами сериала и убрала упоминание о Спейси из эпизода.

    Отметим, что скандал начался с публичного сообщения актера Энтони Рэппа, известного по роли в фильме «Игры разума». По словам актера, когда ему было 14 лет, пьяный Кевин Спейси приставал к нему на вечеринке. В то время Кевину Спейси было 26 лет.

    Автор: Дима Оленин
    #кино #скандал #кевин спейси
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        125
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        1258
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        2851
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        672