Володин призвал не романтизировать революцию

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Москва, 1 ноября. Россия должна научиться ценить и защищать существующее устройство жизни и придерживаться мирного пути развития. Об этом в среду заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в рамках открытия XXI Всемирного русского народного собора.

По словам председателя Госдумы, «мы должны делать выводы из прошлого, чтобы уверенными способами решать задачи и цели развития страны в будущем». Как он отметил, многие обсуждения и дискуссии о революции 1917 года не окончены, однако некоторые ее уроки ясны.

По словам Володина, одним из таких уроков является то, что «революция — это насильственный захват власти», пишет «Парламентская газета».

«Недопустимо романтизировать революцию, героизировать людей, свергающих законные правительства и обрекающих свои народы на страдания», — подчеркнул он.

Кроме того, спикер Госдумы уверен, что россияне должны научиться ценить и оберегать существующий уклад жизни и понимать, как в ней реализовать такие основополагающие ценности, как семья, Родина, а также справедливость.