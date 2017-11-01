«Все дальше в тупик»: в МИД РФ отреагировали на ужесточение санкций США против России

В Избранное

Москва, 1 ноября. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что шаги властей США в отношении России «заводят отношения двух стран все дальше в тупик». По его словам, Москва сожалеет, что администрация американского президента Дональда Трампа продолжает давление на РФ.

Как отметил Рябков, новые санкции и попытки с их помощью добиться смены российского курса хотя и вызывают «глубокую озабоченность», но не стали неожиданными.

«Мы здесь видим негативную, деструктивную преемственность политики администрации Трампа по отношению к тому, что было заложено еще при Обаме», — отметил российский дипломат.

Накануне власти США запретили как физическим, так и юридическим лицам сотрудничать с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах.

Напомним, посол РФ в США Анатолий Антонов на встрече с госсекретарем Рексом Тиллерсоном назвал удручающими текущие отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что власти США намерены работать вместе со своими союзниками, чтобы оказывать санкционное давление на Россию