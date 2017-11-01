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Все дальше в тупик: в МИД РФ отреагировали на ужесточение санкций США против России
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    Все дальше в тупик: в МИД РФ отреагировали на ужесточение санкций США против России

    13:11  1 Ноября 2017
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    «Все дальше в тупик»: в МИД РФ отреагировали на ужесточение санкций США против России

    Москва, 1 ноября. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что шаги властей США в отношении России «заводят отношения двух стран все дальше в тупик». По его словам, Москва сожалеет, что администрация американского президента Дональда Трампа продолжает давление на РФ.

    Как отметил Рябков, новые санкции и попытки с их помощью добиться смены российского курса хотя и вызывают «глубокую озабоченность», но не стали неожиданными.

    «Мы здесь видим негативную, деструктивную преемственность политики администрации Трампа по отношению к тому, что было заложено еще при Обаме», — отметил российский дипломат.

    «Все дальше в тупик»: в МИД РФ отреагировали на ужесточение санкций США против России

    Накануне власти США запретили как физическим, так и юридическим лицам сотрудничать с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. 

    Напомним, посол РФ в США Анатолий Антонов на встрече с госсекретарем Рексом Тиллерсоном назвал удручающими текущие отношения между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее сообщалось, что власти США намерены работать вместе со своими союзниками, чтобы оказывать санкционное давление на Россию

    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #сша #рябков
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