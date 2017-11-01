Рябков: Facebook, Twitter и Google запуганы властями США

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Москва, 1 ноября. Компании Facebook, Twitter и Google запуганы властями США. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Эти интернет-гиганты говорят о том, что 40 миллионов граждан США оказались под влиянием какой-то российской социально-политической рекламы. Концы с концами не сходятся, они путаются в показаниях, они запутаны и запуганы властью США, которая сама не очень понимает, куда грести в этом вопросе», — приводит РИА Новости заявление Рябкова.

Напомним, ранее американские СМИ обвинили Россию в том, что Москва якобы оказала поддержку Дональду Трампу на выборах президента США посредством социальных сетей. В то же время американская сторона не предоставила никаких доказательств этого.

Социальные сети, включая интернет-гигантов Facebook и Twitter, согласились сотрудничать с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы.