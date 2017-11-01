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Украина
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Политика
Китай пообещал предотвратить нелегальную миграцию своих граждан в Россию
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    Китай пообещал предотвратить нелегальную миграцию своих граждан в Россию

    12:10  1 Ноября 2017
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    Китай пообещал предотвратить нелегальную миграцию своих граждан в Россию

    Пекин, 1 ноября. Увеличившийся поток китайских туристов не вызовет нелегальной миграции граждан КНР в Россию, заявил премьер Госсовета Китая Ли Кэцян на пресс-конференции после переговоров с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

    По словам Ли Кэцян, Пекин поддерживает возросший интерес китайских туристов к России, в частности, к Дальнему Востоку, но ни в коем случае не допустит нелегальной иммиграции.

    Напомним, Дмитрий Медведев прибыл в Китай с официальным визитом накануне. Ранее Медведев заявил, что Россия и Китай могут создать фонд для финансирования инновационных исследований.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #китай #туризм #иммиграция
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