Володин назвал пять базовых ценностей России

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Москва, 1 ноября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что базовыми ценностями, на основе которых парламент должен строить законотворческую работу, является семья, вера, сплочённость, Родина и справедливость.

Российский парламентарий Вячеслав Володин заявил, что необходимо оберегать существующее жизнеустройство в стране. Такое мнение он выразил в ходе заседания XXI Всемирного русского народного собора.

«Понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности: семья, вера, сплочённость, Родина. И конечно — справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и разрушать незыблемые устои государственности», — отметил Володин.

По словам спикера Госдумы, именно эти пять ценностей необходимо использовать при реализации законотворчества. Володин также призвал учитывать мнение разных слоев российского общества — с разными культурными и конфессиональными традициями, пишет «Интерфакс».

Депутат акцентировал внимание на том, что только через многоуровневое обсуждение, прямой диалог с экспертами и различными социальными институтами, представителями различных конфессий, законы получат поддержку.