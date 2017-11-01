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Россия
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Общество
Володин назвал пять базовых ценностей России
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    Володин назвал пять базовых ценностей России

    12:20  1 Ноября 2017
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    Володин назвал пять базовых ценностей России

    Москва, 1 ноября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что базовыми ценностями, на основе которых парламент должен строить законотворческую работу, является семья, вера, сплочённость, Родина и справедливость.

    Российский парламентарий Вячеслав Володин заявил, что необходимо оберегать существующее жизнеустройство в стране. Такое мнение он выразил в ходе  заседания XXI Всемирного русского народного собора.

    «Понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности: семья, вера, сплочённость, Родина. И конечно — справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и  разрушать незыблемые устои государственности», — отметил Володин.

    По словам спикера Госдумы, именно эти пять ценностей необходимо использовать при реализации законотворчества. Володин также призвал учитывать мнение разных слоев российского общества — с разными культурными и конфессиональными традициями, пишет «Интерфакс»

    Депутат акцентировал внимание на том, что только через многоуровневое обсуждение, прямой диалог с экспертами и различными социальными институтами, представителями различных конфессий, законы получат поддержку. 

    Володин назвал пять базовых ценностей России

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #володин
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