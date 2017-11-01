Модернизация ядерного арсенала: на что США потратят более триллиона долларов

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Власти США планируют потратить более триллиона долларов на ядерную программу до 2046 года. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «The $1.2 Trillion Question: Modernizing America's Nuclear Arsenal» («Вопрос на триллион: модернизация ядерного арсенала Америки»), опубликованной аналитическим изданием National Interest.

Согласно новому докладу Бюджетного управления Конгресса, Соединенные Штаты потратят 1,2 триллиона долларов на модернизацию и поддержание своего ядерного арсенала до 2046 года.

Однако нынешний план был предложен еще администрацией Обамы, и администрация Трампа может его пересмотреть после того, как завершит обзор ядерной позиции страны. Администрация Трампа могла бы представить еще более амбициозный план, связанный с увеличением расходов, либо же она могла бы снизить затраты, если изменит свои приоритеты.

По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, план 2017 года для ядерных сил будет стоить в общей сложности 1,2 трлн долларов с 2017 по 2046 год.

$772 млрд будут выделены на эксплуатацию, содержание и модернизацию стратегических систем доставки ядерного боеприпаса и оружия, а именно дальнемагистральных самолетов, ракет и подводных лодок, которые запускают ядерное оружие; ядерного оружия, которое они перевозят; и ядерных реакторов, которые обеспечивают работу подводных лодок.

25 млрд долларов будут выделены на эксплуатацию, содержание и модернизацию тактических систем доставки ядерного боеприпаса — самолетов, способных доставлять ядерное оружие на более короткие расстояния и оружие, которое они перевозят.

445 млрд долларов будет выделено на комплекс лабораторий и производственных объектов, которые обеспечивают деятельность в области ядерного вооружения и систем командования, управления, коммуникаций и систем раннего предупреждения, которые позволяют ядерным силам функционировать бесперебойно и безопасно.

Что касается модернизации, то, по оценкам Бюджетного управления, она обойдется в 399 млрд долларов до 2046 года и будет включать в себя эти программы:

Новая подводная лодка с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса Колумбия;

Новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования, восстановленные шахты и другая вспомогательная инфраструктура для МБР в рамках программы средств стратегического сдерживания наземного базирования;

Новый стелс-бомбардировщик большой дальности полета, названный B-21;

Модернизация текущего поколения баллистических ракет морского базирования (БРМБ) D5;

Новые баллистические ракеты морского базирования на замену D5;

Новая ядерная ракета большой дальности, запускаемая с воздуха, вне зоны досягаемости ПВО;

Программа продления срока службы ядерной бомбы B61, которая объединит несколько различных разновидностей этой бомбы в один тип – B61-12;

Такая же программа для бомбы B61-12, когда она достигнет конца срока службы;

Обновление связанных с ПЛАРБ боеголовок W76 и W88;

Восстановление боеголовки W80, которая будет использоваться на ракетах большой дальности, запускаемых вне зоны досягаемости ПВО;

Ряд программ продления срока службы, в результате которых появятся три взаимодействующие боеголовки (IW-1, IW-2 и IW-3), каждая из которых будет совместима с МБР и БРМБ.

Бюджетное управление рассмотрело девять вариантов, которые Конгресс и Белый дом могли бы использовать, чтобы уменьшить или задержать эти расходы. Однако каждый вариант требует определенных компромиссов. Например, задержка разработки новой МБР для ВВС, бомбардировщика В-21 и их совместимых боеголовок, ликвидация части ядерной триады или существенное сокращение числа транспортных средств для доставки. Бюджетное управление также рассматривало варианты, которые сделали бы ядерный сдерживающий фактор ниже допустимого по новому СНВ.