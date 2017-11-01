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Модернизация ядерного арсенала: на что США потратят более триллиона долларов
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    Модернизация ядерного арсенала: на что США потратят более триллиона долларов

    12:56  1 Ноября 2017
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    США потратят более триллиона долларов на ядерное вооружение — СМИ

    Власти США планируют потратить более триллиона долларов на ядерную программу до 2046 года. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «The $1.2 Trillion Question: Modernizing America's Nuclear Arsenal» («Вопрос на триллион: модернизация ядерного арсенала Америки»), опубликованной аналитическим изданием National Interest.

    Согласно новому докладу Бюджетного управления Конгресса, Соединенные Штаты потратят 1,2 триллиона долларов на модернизацию и поддержание своего ядерного арсенала до 2046 года.

    Однако нынешний план был предложен еще администрацией Обамы, и администрация Трампа может его пересмотреть после того, как завершит обзор ядерной позиции страны. Администрация Трампа могла бы представить еще более амбициозный план, связанный с увеличением расходов, либо же она могла бы снизить затраты, если изменит свои приоритеты.

    По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, план 2017 года для ядерных сил будет стоить в общей сложности 1,2 трлн долларов с 2017 по 2046 год.

    $772 млрд будут выделены на эксплуатацию, содержание и модернизацию стратегических систем доставки ядерного боеприпаса и оружия, а именно дальнемагистральных самолетов, ракет и подводных лодок, которые запускают ядерное оружие; ядерного оружия, которое они перевозят; и ядерных реакторов, которые обеспечивают работу подводных лодок.

    25 млрд долларов будут выделены на эксплуатацию, содержание и модернизацию тактических систем доставки ядерного боеприпаса — самолетов, способных доставлять ядерное оружие на более короткие расстояния и оружие, которое они перевозят.

    445 млрд долларов будет выделено на комплекс лабораторий и производственных объектов, которые обеспечивают деятельность в области ядерного вооружения и систем командования, управления, коммуникаций и систем раннего предупреждения, которые позволяют ядерным силам функционировать бесперебойно и безопасно.

    США потратят более триллиона долларов на ядерное вооружение — СМИ

    Что касается модернизации, то, по оценкам Бюджетного управления, она обойдется в 399 млрд долларов до 2046 года и будет включать в себя эти программы:

    • Новая подводная лодка с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса Колумбия;
    • Новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования, восстановленные шахты и другая вспомогательная инфраструктура для МБР в рамках программы средств стратегического сдерживания наземного базирования;
    • Новый стелс-бомбардировщик большой дальности полета, названный B-21;
    • Модернизация текущего поколения баллистических ракет морского базирования (БРМБ) D5;
    • Новые баллистические ракеты морского базирования на замену D5;
    • Новая ядерная ракета большой дальности, запускаемая с воздуха, вне зоны досягаемости ПВО;
    • Программа продления срока службы ядерной бомбы B61, которая объединит несколько различных разновидностей этой бомбы в один тип – B61-12;
    • Такая же программа для бомбы B61-12, когда она достигнет конца срока службы;
    • Обновление связанных с ПЛАРБ боеголовок W76 и W88;
    • Восстановление боеголовки W80, которая будет использоваться на ракетах большой дальности, запускаемых вне зоны досягаемости ПВО;
    • Ряд программ продления срока службы, в результате которых появятся три взаимодействующие боеголовки (IW-1, IW-2 и IW-3), каждая из которых будет совместима с МБР и БРМБ.

    Бюджетное управление рассмотрело девять вариантов, которые Конгресс и Белый дом могли бы использовать, чтобы уменьшить или задержать эти расходы. Однако каждый вариант требует определенных компромиссов. Например, задержка разработки новой МБР для ВВС, бомбардировщика В-21 и их совместимых боеголовок, ликвидация части ядерной триады или существенное сокращение числа транспортных средств для доставки. Бюджетное управление также рассматривало варианты, которые сделали бы ядерный сдерживающий фактор ниже допустимого по новому СНВ.

    Автор: Михаил Блинов
    #сша #оружие
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