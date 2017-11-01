Сирия новости 1 ноября 12.30: военная база Турции появится в Алеппо, в Даръа ликвидирован командир ССА

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Сирия, 1 ноября. Недалеко от города Дарат Изза в Алеппо появится военная база Турции, в Даръа неизвестные убили командира ССА, SDF ведут бои с ИГ1 в 40 километрах от города Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам на севере Хомса, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»: атакует ССА в Даръа, несет потери в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась командира в Алеппо, ведет бои с ИГ в Даръа.

Курды: ведут бои с ИГ в провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Алеппо

Sputnik Arabic пишет в своем Twitter (@sputnik_ar), что в течение нескольких дней на горе Аль-Шейх Баракат неподалеку от города Дарат Изза в западной части Алеппо появится первая в регионе турецкая военная база.

Командир Сирийской свободной армии (ССА) в Аль-Бабе Сайф Абу Бакр вышел из состава протурецкой коалиции. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@bbr1208) бывший главарь «свободной армии» намерен создать новую группировку, которая будет действовать в провинции Алеппо.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных формирований на севере провинции Хомс, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По данным правозащитной организации, правительственные войска открыли огонь по укрепрайонам исламистов после того, как боевики обстреляли расположения правительственной армии.

Напомним, на севере провинции Хомс установлена зона деэскалации сирийского конфликта, однако радикальные формирования, базирующиеся в регионе, нарушают перемирие.

Провинция Дейр эз-Зор

Ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства»1 зафиксированы в районе деревни Таль Аба в 40 километрах к северо-востоку от административного центра провинции Дейр эз-Зор. О столкновениях между курдскими отрядами ополчения и радикальными исламистами сообщает информационное агентство ANHA.

Ранее сообщалось, что бойцы SDF освободили от ИГИЛ1 деревню Харка, расположенную восточнее города Дейр эз-Зор. В столкновениях с ИГ курды ликвидировали 13 исламистов.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что в районе Сахм аль-Джауляна отмечаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ.

Неизвестные боевики убили командира Сирийской свободной армии (ССА) Мухаммада Джихад аль-Каеда прямо у него дома, передает военный источник в Twitter (@ahraralashar). Ранее сообщалось, что в подконтрольном ССА городе Нава произошел взрыв, в результате которого пострадало два мирных жителя. Местные источники полагают, что взрывное устройство было установлено радикалами ИГИЛ.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА), продвигающейся в регионе под прикрытием ВКС РФ, и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам», пишет местный источник в социальной сети Twitter (@Shababeeksouria). Ранее сообщалось, что сирийская армия при поддержке российской авиации выбила боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 из нескольких поселений региона.

Военный источник пишет в Twitter (@ smmsyria), что сирийская армия также атакует зоны дислокации «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Латамины на севере провинции Хама.

Провинция Эль-Кунейтра

В городе Баас прогремел взрыв, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По данным правозащитной организации, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на севере провинции Эль-Кунейтра отмечались вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и Сирийской свободной армией (ССА). В эпицентре боевых действий находился населенный пункт Аль-Аджраф.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)