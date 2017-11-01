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Шойгу: Новые спутники повысят боеготовность армии РФ
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    Шойгу: Новые спутники повысят боеготовность армии РФ

    12:16  1 Ноября 2017
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    Шойгу: Новые спутники повысят боеготовность армии РФ

    Москва, 1 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что орбитальная группировка Космических войск РФ получит современные спутники, которые повысят боевые возможности российских войск.

    «Введение в ее состав современных спутников позволит в значительной степени повысить боевые возможности видов и родов войск в решении стоящих перед ними задач», — цитирует главу Минобороны РФ агентство РИА Новости.

    Шойгу также добавил, что головной исполнитель данного проекта ежеквартально отчитывается о состоянии дел. По словам министра, новый доклад о результатах работы будет представлен на закрытой части совещания.

    Автор: Алексей Громов
    #шойгу #спутники
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