Шойгу: Новые спутники повысят боеготовность армии РФ

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Москва, 1 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что орбитальная группировка Космических войск РФ получит современные спутники, которые повысят боевые возможности российских войск.

«Введение в ее состав современных спутников позволит в значительной степени повысить боевые возможности видов и родов войск в решении стоящих перед ними задач», — цитирует главу Минобороны РФ агентство РИА Новости.

Шойгу также добавил, что головной исполнитель данного проекта ежеквартально отчитывается о состоянии дел. По словам министра, новый доклад о результатах работы будет представлен на закрытой части совещания.