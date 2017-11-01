Названы регионы России, лидирующие по активности вербовщиков ИГ

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Санкт-Петербург, 1 ноября. На горячую линию по борьбе с вербовщикам террористической организации «Исламское государство» в России поступило уже 180 обращений, сообщили в Общественной палате.

Больше всего обращений из-за попыток вербовки в ряды запрещенного в РФ «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) поступает на горячую линию от жителей Москвы и Подмосковья — 42 и 18 звонков соответственно. Третье место занимает Петербург, сообщила член Общественной палаты Елена Сутормина, передает RT. В Северной столице поступило 11 таких тревожных сигналов.

«Были и попытки вербовки на работе, — цитирует ее «Комсомольская правда-Санкт-Петербург». — Так, в Московской области работник завода принял ислам, оставил семью, вел пропаганду джихада, убеждал коллег, что нужно ехать в Сирию, а охранник в кафе вербовал официанток».

Чаще всего в своих обращения на горячую линию россияне сообщают о пропаже людей, попытках вербовки, а также пропаганде экстремизма в Сети. Чаще всего под влияние вербовщиков попадают молодые люди, возраст которых составляет 23 года, пишет Ura.Ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.