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Украина
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Ограбление и измену супруги пережил итальянец за один день
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    Ограбление и измену супруги пережил итальянец за один день

    12:07  1 Ноября 2017
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    Ограбление и измену супруги пережил итальянец за один день

    Рим, 1 ноября. Ограбление и неверность супруги за один день пережил житель итальянского города Виченца. Об этом пишет издание Il Gazettino. 

    По информации газеты, вернувшись вечером с работы, мужчина понял, что в его квартире побывали грабители, которые украли ювелирные драгоценности, а также оружейный сейф, в котором хранились семь ружей.

    Тогда 54-летний потерпевший отправился к соседу за помощью. Кроме того, сосед мог слышать или видеть злоумышленников. Но в квартире приятеля итальянец увидел свою супругу. 

    На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и пресекли возможную расправу. Похищенные ружья обнаружили за городом на следующий день. Правда, о судьбе драгоценностей ничего не известно.

    Автор: Дана Балан
    #кража #италия #измена #грабители #супруга
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