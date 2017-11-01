Ограбление и измену супруги пережил итальянец за один день

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Рим, 1 ноября. Ограбление и неверность супруги за один день пережил житель итальянского города Виченца. Об этом пишет издание Il Gazettino.

По информации газеты, вернувшись вечером с работы, мужчина понял, что в его квартире побывали грабители, которые украли ювелирные драгоценности, а также оружейный сейф, в котором хранились семь ружей.

Тогда 54-летний потерпевший отправился к соседу за помощью. Кроме того, сосед мог слышать или видеть злоумышленников. Но в квартире приятеля итальянец увидел свою супругу.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и пресекли возможную расправу. Похищенные ружья обнаружили за городом на следующий день. Правда, о судьбе драгоценностей ничего не известно.