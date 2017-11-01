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Украина
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Технологии
Появились первые фото нового внедорожника Jeep Wrangler 2018
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    Появились первые фото нового внедорожника Jeep Wrangler 2018

    12:10  1 Ноября 2017
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    Появились первые фото нового внедорожника Jeep Wrangler 2018

    Москва, 1 ноября. Компания Jeep обнародовала изображения дизайна нового внедорожника Wrangler 2018, который будет официально представлен 29 ноября. 

    Новая модель сохранила фирменный стиль с семью вертикальными прорезями решетки радиатора и круглыми фарами. При этом были поменяны контуры дверных проемов, увеличен угол наклона лобового стекла, а указатели поворота перенесены на крылья.

    Jeep Wrangler как и раньше будет оснащаться откидным лобовым стеклом и съемной крышей в четырех вариантах исполнения, темными дверями, оснащенными при этом электростеклоподъемниками.

    Технические характеристики будут раскрыты накануне премьеры внедорожника на автосалоне LA Auto Show 2017 в Лос-Анджелесе.

    Напомним, ранее «АвтоВАЗ» объявил о планах выпустить внедорожную версию седана Lada Vesta.

    Автор: Тимур Румянцев
    #jeep
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