Появились первые фото нового внедорожника Jeep Wrangler 2018

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Москва, 1 ноября. Компания Jeep обнародовала изображения дизайна нового внедорожника Wrangler 2018, который будет официально представлен 29 ноября.

Новая модель сохранила фирменный стиль с семью вертикальными прорезями решетки радиатора и круглыми фарами. При этом были поменяны контуры дверных проемов, увеличен угол наклона лобового стекла, а указатели поворота перенесены на крылья.

Jeep Wrangler как и раньше будет оснащаться откидным лобовым стеклом и съемной крышей в четырех вариантах исполнения, темными дверями, оснащенными при этом электростеклоподъемниками.

Технические характеристики будут раскрыты накануне премьеры внедорожника на автосалоне LA Auto Show 2017 в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» объявил о планах выпустить внедорожную версию седана Lada Vesta.