Сегодня в Сети: теракт в Нью-Йорке, Крым обсудят в ООН, Пентагон покупал биоматериалы из РФ

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Сегодня в Интернете, 1 ноября. Автомобильный Теракт в Нью-Йорке. Украина внесла в ООН новую антироссийскую резолюцию по Крыму. Пентагон «объяснил» странный интерес к биоматериалам россиян.

Теракт в Нью-Йорке

Теракт на Манхэттене в Нью-Йорке: средь бела дня водитель на грузовике врезался в людей на велодорожке, затем мужчина выскочил из машины и угрожал прохожим предметом, похожим на оружие (позже выяснилось, что это муляж). Как минимум восемь человек погибли, более десяти получили ранения.

Преступника удалось задержать, он ранен и находится в больнице. Сообщается, что это выходец из Узбекистана, оставивший записку о принадлежности к запрещенной в РФ группировке «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

JUST IN: Photo of Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29, of Tampa, Florida, suspect in deadly NYC terror attack https://t.co/zof4fpEths pic.twitter.com/Oq0Trli4UG — CBS News (@CBSNews) October 31, 2017

«Из восьми погибших в результате теракта в Нью-Йорке шесть — туристы. Пять из Аргентины и один из Бельгии. Террорист — узбек», — сообщает Tapas&Tango‏.

из восьми погибших в результате теракта в Нью-Йорке, шесть - туристы. пять из Аргентины и один из Бельгии. террорист - узбек — Tapas&Tango (@atticus_flinch) November 1, 2017

Людей на Манхэттене давил и расстреливал выходец из Узбекистана https://t.co/NX9fL08UTb — Alex Jarema (@rudy_ogon) November 1, 2017

«В Нью-Йорке в грузовике террориста из Узбекистана нашли доказательство его причастности к ИГИЛ», — сообщает пользователь с ником Жизнь в резервации‏.

В Нью-Йорке в грузовике террориста с Узбекистана нашли доказательство причастности к ИГИЛ (видео): https://t.co/cnACy1K7ag pic.twitter.com/3HpiOOXVla — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) November 1, 2017

«Ростуризм после теракта в Нью-Йорке призвал россиян следовать указаниям властей», — не без недоумения информирует Twitter Субкомментарий‏.

Ростуризм после теракта в Нью-Йорке призвал россиян следовать указаниям властей: Ростуризм в связи с терактом в Нью-Йорке рекомендует… — СубКомментарий (@Subcomments) November 1, 2017

«Очередная трагедия в США, — пишет в социальных сетях член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. — Соболезную близким погибших и пострадавшим. Правоохранительным органам еще предстоит разобраться, как они опять не сумели предотвратить массовую гибель людей, а также выяснить мотивы нападавшего. Но по характеру действий преступника все очень напоминает последние теракты в Европе. Сколько еще потребуется властям США и Европы жертв терактов, чтобы осознать необходимость объединения усилий с нами и другими государствами для эффективного противодействия террору, вместо бравой борьбы с несуществующей российской угрозой?!»

Очередная трагедия в США.

Соболезную близким погибших и пострадавшим.

Правоохранительным органам ещё предстоит... https://t.co/uMP2yCCc24 — Сергей Железняк (@Zheleznyak_S) October 31, 2017

Тем временем в самих США шоу, как известно, должно продолжаться, несмотря ни на что.

«В Нью-Йорке, несмотря на теракт на Манхэттене, состоялся парад в честь Хэллоуина. Он прошел под усиленной охраной», — сообщает TJournal, приводя фотографии бесовских забав.

В Нью-Йорке, несмотря на теракт на Манхэттене, состоялся парад в честь Хэллоуина. Он прошёл под усиленной охраной https://t.co/MHoRAgu9VV pic.twitter.com/RCYvo4eZnR — TJ (@tjournal) November 1, 2017

Киев представил в ООН новую резолюцию по Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выполнил-таки свое обещание и внес в ООН обновленный проект резолюции по Крыму, в котором полуостров назван «оккупированной территорией», а Россию обвиняют в якобы нарушении прав человека.

«Украина внесла в секретариат комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму», — сообщил ранее Максим Шинкарев‏.

Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Резолюция… — Максим Шинкарев (@ShinkareffM) November 1, 2017

В частности, новый документ предусматривает отмену запрета признанной в РФ экстремисткой организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках.

Российские политики уже выразили свое возмущение этой резолюцией.

«Меджлис признан в Российской Федерации экстремистской организацией, именно поэтому он был запрещен. И если украинская сторона вносит такую резолюцию, то пусть сразу вносит резолюцию о признании, например, ИГИЛ и других террористических организаций имеющими право на существование на территории стран, входящих в ООН. Потому что, по сути, это требование точно такое же», — заявил RT вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.

Тем временем Крым живет своей жизнью, совершенно не интересуясь резолюциями, внесенными Украиной.

Пентагон «объяснил» интерес к биоматериалам россиян

РИА Новости обнародовало «объяснения» представителя Пентагона, который заявил, что интерес Соединенных Штатов к биоматериалам россиян (соответствующая информация была размещена на американском сайте закупок еще летом) носит вполне невинный характер. Согласно объяснениям американских военных, это нужно было для исследования заболеваний опорно-двигательного аппарата, а Россия, как источник биоматериала, была выбраны совершенно случайно.

Впрочем, эксперты и блогеры не слишком поверили в эти объяснения.

Мы помним сколько Пентагон всё объяснял..И знаем что было потом..

Как-то не верю я этим объяснениям.????

А вы? pic.twitter.com/T4pmRfSkSl — ???????? Инна ???????? (@innamyflower) November 1, 2017

«Пентагон прикрывает неуклюжей легендой интерес к биоматериалам из РФ», — приводит Jenkers News (RUS)‏ ссылку на мнение первого зампреда комитета по образованию и науке Геннадия Онищенко. (Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей).

«Закупка "биоматериала русских" не представлялась какой-либо угрозой, пока Пентагон не заверил, что переживать абсолютно не о чем», — иронизирует Филипп Масловский‏.

Закупка "биоматериала русских" не представлялась какой-либо угрозой, пока Пентагон не заверил, что переживать абсолютно не о чем. — Филипп Масловский (@soulstray) November 1, 2017

«В Пентагоне назвали причины сбора биоматериала...Пентагон, Карл!!! Мне одному кажется, что пора орать в голосину от паники?» — пишет Twitter Публикации.ру.‏

«Думаю, Пентагон в этом случае не лукавит, а глаголет истинную правду. Согласитесь — трупы не бегают. Поэтому такое изучение нации очень важно», — опасается худшего Василий Созинов‏.

Думаю Пентагон в этом случае не лукавит, а глаголет истинную правду. Согласитесь-трупы не бегают. Потому такое изучение нации очень важно. — Василий Созинов (@kirilich248) November 1, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.