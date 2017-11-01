Сегодня в Сети: теракт в Нью-Йорке, Крым обсудят в ООН, Пентагон покупал биоматериалы из РФ
Сегодня в Интернете, 1 ноября. Автомобильный Теракт в Нью-Йорке. Украина внесла в ООН новую антироссийскую резолюцию по Крыму. Пентагон «объяснил» странный интерес к биоматериалам россиян.
Теракт в Нью-Йорке
Теракт на Манхэттене в Нью-Йорке: средь бела дня водитель на грузовике врезался в людей на велодорожке, затем мужчина выскочил из машины и угрожал прохожим предметом, похожим на оружие (позже выяснилось, что это муляж). Как минимум восемь человек погибли, более десяти получили ранения.
Преступника удалось задержать, он ранен и находится в больнице. Сообщается, что это выходец из Узбекистана, оставивший записку о принадлежности к запрещенной в РФ группировке «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).
«Из восьми погибших в результате теракта в Нью-Йорке шесть — туристы. Пять из Аргентины и один из Бельгии. Террорист — узбек», — сообщает Tapas&Tango.
«В Нью-Йорке в грузовике террориста из Узбекистана нашли доказательство его причастности к ИГИЛ», — сообщает пользователь с ником Жизнь в резервации.
«Ростуризм после теракта в Нью-Йорке призвал россиян следовать указаниям властей», — не без недоумения информирует Twitter Субкомментарий.
«Очередная трагедия в США, — пишет в социальных сетях член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. — Соболезную близким погибших и пострадавшим. Правоохранительным органам еще предстоит разобраться, как они опять не сумели предотвратить массовую гибель людей, а также выяснить мотивы нападавшего. Но по характеру действий преступника все очень напоминает последние теракты в Европе. Сколько еще потребуется властям США и Европы жертв терактов, чтобы осознать необходимость объединения усилий с нами и другими государствами для эффективного противодействия террору, вместо бравой борьбы с несуществующей российской угрозой?!»
Тем временем в самих США шоу, как известно, должно продолжаться, несмотря ни на что.
«В Нью-Йорке, несмотря на теракт на Манхэттене, состоялся парад в честь Хэллоуина. Он прошел под усиленной охраной», — сообщает TJournal, приводя фотографии бесовских забав.
Киев представил в ООН новую резолюцию по Крыму
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выполнил-таки свое обещание и внес в ООН обновленный проект резолюции по Крыму, в котором полуостров назван «оккупированной территорией», а Россию обвиняют в якобы нарушении прав человека.
«Украина внесла в секретариат комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму», — сообщил ранее Максим Шинкарев.
В частности, новый документ предусматривает отмену запрета признанной в РФ экстремисткой организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках.
Российские политики уже выразили свое возмущение этой резолюцией.
«Меджлис признан в Российской Федерации экстремистской организацией, именно поэтому он был запрещен. И если украинская сторона вносит такую резолюцию, то пусть сразу вносит резолюцию о признании, например, ИГИЛ и других террористических организаций имеющими право на существование на территории стран, входящих в ООН. Потому что, по сути, это требование точно такое же», — заявил RT вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.
Тем временем Крым живет своей жизнью, совершенно не интересуясь резолюциями, внесенными Украиной.
Пентагон «объяснил» интерес к биоматериалам россиян
РИА Новости обнародовало «объяснения» представителя Пентагона, который заявил, что интерес Соединенных Штатов к биоматериалам россиян (соответствующая информация была размещена на американском сайте закупок еще летом) носит вполне невинный характер. Согласно объяснениям американских военных, это нужно было для исследования заболеваний опорно-двигательного аппарата, а Россия, как источник биоматериала, была выбраны совершенно случайно.
Впрочем, эксперты и блогеры не слишком поверили в эти объяснения.
«Пентагон прикрывает неуклюжей легендой интерес к биоматериалам из РФ», — приводит Jenkers News (RUS) ссылку на мнение первого зампреда комитета по образованию и науке Геннадия Онищенко. (Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей).
«Закупка "биоматериала русских" не представлялась какой-либо угрозой, пока Пентагон не заверил, что переживать абсолютно не о чем», — иронизирует Филипп Масловский.
«В Пентагоне назвали причины сбора биоматериала...Пентагон, Карл!!! Мне одному кажется, что пора орать в голосину от паники?» — пишет Twitter Публикации.ру.
«Думаю, Пентагон в этом случае не лукавит, а глаголет истинную правду. Согласитесь — трупы не бегают. Поэтому такое изучение нации очень важно», — опасается худшего Василий Созинов.
1 Организация запрещена на территории РФ.