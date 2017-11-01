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Украина
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Политика
«Увидеть реальную правду»: власти Крыма пригласили делегацию ООН на полуостров
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    «Увидеть реальную правду»: власти Крыма пригласили делегацию ООН на полуостров

    11:58  1 Ноября 2017
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    «Увидеть реальную правду»: власти Крыма пригласили делегацию ООН на полуостров

    Симферополь, 1 ноября. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов пригласил делегацию ООН на полуостров, чтобы они лично увидели и услышали правду о том, что происходит в республике.

    Мурадов отреагировал на проект резолюции Украины по правам человека в Крыму. Он отметил, что представителям ООН следует лично убедиться, что все заявления украинской стороны — домыслы.

    «Говорить о каких-то нарушениях прав — это смешно», — цитирует его РИА Новости.

    «Увидеть реальную правду»: власти Крыма пригласили делегацию ООН на полуостров

    Вице-премьер республики пригласил делегацию ООН посетить Крым.

    «Вопрос в том, хотят ли в структурах ООН услышать правду или нет, — обратил он внимание. — Мы надеемся, что здравомыслящие люди, желающие увидеть, услышать и изложить реальную правду о Крыме, приедут к нам из структур ООН и смогут ее затем донести до своего руководства».

    1 ноября делегация Киева в ООН внесла на рассмотрение секретариата Генассамблеи дополненный проект резолюции по правам человека в Крыму.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #оон #крым #делегация #мурадов #приглашение
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