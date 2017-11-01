Гордон намерена воспользоваться советами Путина, если станет президентом

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Москва, 1 ноября. Журналистка и певица Екатерина Гордон, заявившая о президентских амбициях, рассказала, что в случае победы в президентской гонке воспользуется советами действующего президента России Владимира Путина. Соответствующий видеоролик она разместила на своем сайте.

По словам Гордон, российский лидер является опытным и ярким политическим деятелем.

«Владимир Владимирович Путин — я считаю, что это самый яркий и опытный политический деятель. И будет очень глупо не воспользоваться его знаниями и советами, если я стану президентом Российской Федерации», — отметила правозащитница.

Напомним, как ранее сообщала «Свободная пресса», журналистка заявила, что Крым является частью России.

На прошлой неделе Екатерина Гордон решила выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. Главной идеей своей программы она назвала защиту прав женщин и детей.