Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Саакашвили обвинил СБУ в блокировке своей страницы в Facebook
Общество
Гордон намерена воспользоваться советами Путина, если станет президентом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гордон намерена воспользоваться советами Путина, если станет президентом

    18:00  1 Ноября 2017
    55

    Гордон намерена воспользоваться советами Путина, если станет президентом

    Москва, 1 ноября. Журналистка и певица Екатерина Гордон, заявившая о президентских амбициях, рассказала, что в случае победы в президентской гонке воспользуется советами действующего президента России Владимира Путина. Соответствующий видеоролик она разместила на своем сайте. 

    По словам Гордон, российский лидер является опытным и ярким политическим деятелем.

    «Владимир Владимирович Путин — я считаю, что это самый яркий и опытный политический деятель. И будет очень глупо не воспользоваться его знаниями и советами, если я стану президентом Российской Федерации», — отметила правозащитница.

    Гордон намерена воспользоваться советами Путина, если станет президентом

    Напомним, как ранее сообщала «Свободная пресса», журналистка заявила, что Крым является частью России.

    На прошлой неделе Екатерина Гордон решила выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. Главной идеей своей программы она назвала защиту прав женщин и детей. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #гордон #выборы-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        67
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        3317
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        590
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        444