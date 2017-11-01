Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

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Симферополь, 1 ноября. Сергей Аксенов заявил, что ситуация в Крыму после повреждений двух газопроводов и ЛЭП находится под контролем.

О повреждениях линии газопровода среднего давления в районе Алушты ранее сообщил Национальный антитеррористический комитет. Руководитель обслуживающей компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов заявил, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП, передает РИА Новости. Позже стало известно о повреждении еще одного газопровода среднего давления в районе села Запрудное.

На своей странице в Facebook глава республики рассказал, что экстренные службы сработали оперативно, в настоящее время продолжаются восстановительные работы. Электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 72 часов, газоснабжение — в течение суток.

Он также написал, что правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, прорабатывают различные версии, в том числе диверсию.