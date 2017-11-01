Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Глава МВД Украины просит прекратить фантазировать о его отношениях с Порошенко
Общество
Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

    11:41  1 Ноября 2017
    131

    Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

    Симферополь, 1 ноября. Сергей Аксенов заявил, что ситуация в Крыму после повреждений двух газопроводов и ЛЭП находится под контролем.

    О повреждениях линии газопровода среднего давления в районе Алушты ранее сообщил Национальный антитеррористический комитет. Руководитель обслуживающей компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов заявил, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП, передает РИА Новости. Позже стало известно о повреждении еще одного газопровода среднего давления в районе села Запрудное.

    На своей странице в Facebook глава республики рассказал, что экстренные службы сработали оперативно, в настоящее время продолжаются восстановительные работы. Электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 72 часов, газоснабжение — в течение суток.

    Он также написал, что правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, прорабатывают различные версии, в том числе диверсию.

    «Ситуация находится под постоянным контролем», — добавил Аксенов.

    Автор: Юлия Кошкина
    #крым #авария #газопровод
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        125
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        1258
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        2851
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        672