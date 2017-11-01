Ученые определили возраст, после которого мужчинам опасно заводить детей

В Избранное

Москва, 1 ноября. Условия формирования зародышей зависят от возраста будущего отца, установили американские ученые. В результате проведенного исследования выяснилось, что зародыши, которые были получены от спермы мужчин старше 50 лет, развиваются медленнее, чем эмбрионы, появившиеся от клеток партнеров до 35 лет.

Как говорится в докладе, представленном на конференции Американского общества репродуктивной медицины, полученный от мужчин старшего возраста зародыш на 4,3% позднее достигает стадии бластоцисты, после которой происходит прикрепление эмбриона к стенке матки.

Кроме того, с возрастом сперма показывает склонность к анеуплоидии (ненормальное количество хромосом в клетке), а также накапливает мутации, что увеличивает вероятность зачатия нездорового эмбриона, передает агентство «Ридус».

Ранее российские ученые из Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины создали специальные молекулы, блокирующие вирус ВИЧ.