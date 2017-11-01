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Ученые определили возраст, после которого мужчинам опасно заводить детей
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    Ученые определили возраст, после которого мужчинам опасно заводить детей

    11:52  1 Ноября 2017
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    Ученые определили возраст, после которого мужчинам опасно заводить детей

    Москва, 1 ноября. Условия формирования зародышей зависят от возраста будущего отца, установили американские ученые. В результате проведенного исследования выяснилось, что зародыши, которые были получены от спермы мужчин старше 50 лет, развиваются медленнее, чем эмбрионы, появившиеся от клеток партнеров до 35 лет.

    Как говорится в докладе, представленном на конференции Американского общества репродуктивной медицины, полученный от мужчин старшего возраста зародыш на 4,3% позднее достигает стадии бластоцисты, после которой происходит прикрепление эмбриона к стенке матки.

    Кроме того, с возрастом сперма показывает склонность к анеуплоидии (ненормальное количество хромосом в клетке), а также накапливает мутации, что увеличивает вероятность зачатия нездорового эмбриона, передает агентство «Ридус». 

    Ранее российские ученые из Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины создали специальные молекулы, блокирующие вирус ВИЧ

    Автор: Тимур Румянцев
    #отцовство
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