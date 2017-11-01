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Украина
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Новости Сирии
Анкара назвала «неприемлемым» участие курдов в переговорах по Сирии в Астане
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    Анкара назвала «неприемлемым» участие курдов в переговорах по Сирии в Астане

    11:53  1 Ноября 2017
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    Анкара назвала «неприемлемым» участие курдов в переговорах по Сирии в Астане

    Анкара, 1 ноября. Турция считает неприемлемым участие представителей курдских «Сил народного ополчения» (YPG) в следующем раунде переговоров по Сирии в Астане. С таким заявлением выступил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

    Ранее во вторник, отмечает Reuters, высокопоставленный курдский чиновник заявил, что российская сторона пригласила к участию в переговорах по Сирии в Астане представителей администрации курдских районов северной Сирии. Таким образом Россия старается расширить состав участников переговоров для достижения национального согласия в Сирии.

    Анкара назвала «неприемлемым» участие курдов в переговорах по Сирии в Астане

    Между тем, по словам пресс-секретаря Эрдогана, турецкие и российские дипломаты обсуждали данный вопрос и в ходе консультаций постановили «решить проблему на месте».

    Напомним, Турция последовательно выступала против усиления дипломатических позиций сирийских и иракских курдов, в первую очередь возражая против действий отрядов курдского ополчения на севере Сирии и в Ираке. В Анкаре полагают, что усиление курдов в Сирии и Ираке ведет к усилению сепаратистских настроений среди курдов на юго-востоке Турции.

    Анкара назвала «неприемлемым» участие курдов в переговорах по Сирии в Астане

    Автор: Валентин Меликов
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