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Москва, 1 ноября. Западные журналисты предпочитают не упоминать о гуманитарной деятельности российских военнослужащих в Сирии.

30 октября в пригород сирийской столицы Восточную Гуту, захваченный боевиками, прибыл гуманитарный конвой по линии ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца, который привез крупную партию медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости.

Информационные агентства, такие как «ВВС» и «АВС», осветили это событие в следующем ключе - по заявлению западных журналистов благодаря односторонним усилиям сотрудников ООН и САКП жители Восточной Гуты впервые за долгий срок смогли получить гуманитарную помощь.

Ранее боевики не допускали гуманитарные конвои в данный район и требовали плату за прохождение колонны. Отмечались случаи нападений на колонны и разграбления груза боевиками.

Ни одно из западных СМИ не упомянуло, что договоренность с боевиками о прохождении данного конвоя в Восточную Гуту была достигнута специалистами российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Колонна проследовала в подконтрольную боевиками зону под российские гарантии безопасности, охраняли сотрудников ООН и САКП офицеры ВС РФ.