Американский профессор связал теракт в Нью-Йорке с политикой США на Ближнем Востоке

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Москва, 1 ноября. Теракт, произошедший в Нью-Йорке, является очередным последствием политики Пентагона и Госдепа США по поддержке «удобных» экстремистов. Об этом заявил профессор городского университета Нью-Йорка Дэниэл Шоу.

«Невозможно не связывать подобные теракты с политикой США в странах Ближнего Востока. Интересно, что Трамп и мэр Де Блазио сразу начали называть произошедшее терактом, хотя в случае с массовым расстрелом в Лас-Вегасе слово «терроризм» не звучало. Есть определённый двойной стандарт», — заявил профессор в интервью RT.

Напомним, автомобиль совершил наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, по последней информации, в результате инцидента погибли восемь человек, как минимум двенадцать — пострадали. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее терактом.