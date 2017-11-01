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Американский профессор связал теракт в Нью-Йорке с политикой США на Ближнем Востоке
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    Американский профессор связал теракт в Нью-Йорке с политикой США на Ближнем Востоке

    11:48  1 Ноября 2017
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    Американский профессор связал теракт в Нью-Йорке с политикой США на Ближнем Востоке

    Москва, 1 ноября. Теракт, произошедший в Нью-Йорке, является очередным последствием политики Пентагона и Госдепа США по поддержке «удобных» экстремистов. Об этом заявил профессор городского университета Нью-Йорка Дэниэл Шоу.

    «Невозможно не связывать подобные теракты с политикой США в странах Ближнего Востока. Интересно, что Трамп и мэр Де Блазио сразу начали называть произошедшее терактом, хотя в случае с массовым расстрелом в Лас-Вегасе слово «терроризм» не звучало. Есть определённый двойной стандарт», — заявил профессор в интервью RT.

    Напомним, автомобиль совершил наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, по последней информации, в результате инцидента погибли восемь человек, как минимум двенадцать — пострадали. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее терактом

    Автор: Федор Веснин
    #теракт #нью-йорк #политика сша
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