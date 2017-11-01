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Украина
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Политика
Twitter обяжут возместить ущерб: В Совфеде готовят ответ на запрет рекламы RT и Sputnik
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    Twitter обяжут возместить ущерб: В Совфеде готовят ответ на запрет рекламы RT и Sputnik

    12:31  1 Ноября 2017
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    Ковитиди рассказала о последствиях запрета рекламы RT и Sputnik для Twitter

    Член Совфеда Ольга Ковитиди в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала о правовых последствиях для Twitter запрета рекламы отечественного телеканала Russia Today и агентства Sputnik.

    «Решение Twitter, связанное с Russia Today и Sputnik — это грубое нарушение 10-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека и его свобод. Напомню, этот документ был принят еще в 1950 году. Более того, оно противоречит нормам 13-й статьи американской конвенции о правах человека. В соответствии с данными нормативно-правовыми актами, журналистская деятельность должна быть свободна от государственного контроля и должна регулироваться исключительно нормами морали и этики, которые приняты в обществе. Предварительная цензура, прямые и косвенные ограничения свободы мысли и слова запрещены», — объясняет Ковитиди.

    Сегодня комиссия по защите государственного суверенитета рассмотрит варианты ответных мер. На комиссии будет присутствовать спикер МИД Мария Захарова и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Неисполнение Twitter взятых на себя обязательств перед каналом Russia Today и агентством Sputnik, в соответствии с положениями единообразного правового кодекса Соединенных Штатов Америки, повлечет к обязательству социальной сети возместить причиненный российским средствам массовой информации ущерб, понесенный в виде реальных затрат и потерь. Мало кто осознает, что Twitter будет обязан возместить еще и упущенную выгоду, то есть с соцсети будет взыскана недополученная прибыль, которую российские СМИ могли бы получить в случае исполнения Twitter условий договора надлежащим образом.  Если российским СМИ предъявят исковые требования к своему контрагенту о защите своих прав и интересов, то всему миру станет понятно, насколько в действительности беспристрастна хваленая американская судебная система», — подытожила парламентарий.

    Напомним, сервис микроблогов Twitter запретил аккаунтам Russia Today и Sputnik размещать любые рекламные посты. Это решение было принято после того, как американские разведчики заявили о «вмешательстве» России в президентские выборы в США. Twitter планирует направить 1,9 миллиона долларов доходов, полученных от продажи рекламы RT и Sputnik с 2011 года, на благотворительность.

    Позже выяснилось, что Twitter сам обращался к Russia Today с предложением заключить партнерское соглашение по рекламе во время президентской гонки.

    Автор: Михаил Блинов
    #сми #ковитиди #политика
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